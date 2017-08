Foto in video: Pogumneži tudi letos skakali v smaragdno lepotico

Tradicionalni skoki v Sočo

13. avgust 2017 ob 21:23

Kanal - MMC RTV SLO, STA

V globino reke Soče so se z višine 17 metrov tekmovalci iz Slovenije in tujine pognali že 26. leto. V predprijavah so se prijavili tako domači kot tuji tekmovalci, pri vseh pa gre za vrhunske skakalce.

V Kanalu so pripravili tradicionalne skoke v Sočo. S 17-metrskega mostu se je v na približno 20 stopinj Celzija segreto Sočo pognalo trinajst tekmovalcev. V predprijavah so prejeli približno deset prijav, a vedno nekaj prijav zabeležijo tudi na sam dan tekmovanja, je pojasnila predsednica Turističnega društva Kanal ob Soči Vanja Cotič.

Poleg domačih so se skokov udeležili še tekmovalci iz Srbije, Nemčije in Velike Britanije, najmlajša prijavljena udeleženca pa sta bila stara le 15 let. Častni gost letošnje prireditve je bil košarkar Peter Vilfan, ki je skoke tudi odprl.

Letošnji absolutni zmagovalec je bil 15-letni Britanec Ajdan Heslop, na drugem mestu je bil Idrijčan Jan Vončina, tretji pa je bil nemški tekmovalec Kristjan Wurts.

Kot je pojasnila Cotičeva, je bil obiskovalcem že od zgodnjega jutra na voljo niz spremljevalnih prireditev, od katerih so nekatere že tradicionalne. Že zgodaj zjutraj so odprli tržnico z domačimi pridelki in izdelki, pred občino pa so se predstavili starodobniki - med njimi med drugim 35 starodobnih vozil in osem starodobnih Tomosovih motorjev.

Na sporedu je bil tudi rekreativni tek po ulicah Kanala na razdalji približno devetih kilometrov, priredili pa so tudi delavnico za mlade skakalce v vodo, ki je bila dobro obiskana že lani.

Kot letošnjo novost so uvedli predstavitev srednjeveških vitezov, na prireditvi pa so se predstavili tudi odbojkarji domačega kluba Salonit Anhovo.

P. B., foto: Borut Živulović/BoBo