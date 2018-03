Foto in video: Postojna v teh dneh najbolj vroča destinacija

Posebni klimatski pogoji v jami

1. marec 2018 ob 09:31

Postojna - MMC RTV SLO

Medtem ko Evropo hladi polarni mraz, Postojnska jama ostaja prijetno segreta, saj tam vladajo posebna pravila in posebne klimatske razmere.

Če se po celotni Sloveniji v zadnjih dneh zbujamo v zelo hladna jutra, veljajo v velikih zaprtih jamskih sistemih posebna pravila. V Postojnski jami je tako 10 stopinj nad lediščem vse dni v letu - to je ena izmed mnogih posebnosti jame, ki ravno letos praznuje 200. obletnico odkritja njenih najlepših delov.

Je pa naravna znamenitost poskrbela tudi za tiste, ki si zime ne morejo predstavljati brez vsaj malo ledu. Namesto ledenih sveč so obiskovalcem na ogled posebni ledeni kapniki, ki nastajajo na vhodih v jamo in so ustvarili pravo ledeno pokrajino.

Voda kaplja skozi strop jame na vhodnih delih, kjer je vpliv zunanjega vremena močan in zmrzuje tako hitro, da se ustvarjajo edinstveni kapniki. V nasprotju z drugimi znamenitostmi v jami, ki so stare milijone let, se bodo tovrstni kapniki obdržali samo nekaj dni.

Več si lahko ogledate v spodnjem posnetku in na spodnjih fotografijah, posnetih v Črni jami, ki sicer ni del klasične ogledne poti, ampak alternativnih ogledov.

P. B.