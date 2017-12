Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Makedonski vratar in uživaški psiček. Foto: EPA Dodaj v

Foto in video: Pozor, vsiljivec na igrišču! Nogometno tekmo prekinil pes

Navijači so bili navdušeni

10. december 2017 ob 22:10

Skopje - MMC RTV SLO

Nogometna tekma med Vardarjem in Rosenborgom v zadnjem krogu skupinskega dela Evropske lige bi hitro utonila v pozabo, če ne bi prišlo do enega najbolj simpatičnih vdorov na igrišče.

Tako pa so družbena omrežja še vedno polna fotografij in posnetkov, kako poskušajo igralci in varnostniki pregnati kosmatega vsiljivca. Pri tem ne govorimo o golem moškem oziroma t. i. strikerju, kar je pogost prizor na nogometnih zelenicah, pač pa o kosmtincu, ki je povzročil prekinitev tekme.

Pisala se je 73. minuta, ko je pes nekako našel pot na igrišče. Vsi igralci so bili nagneteni pred norveškim golom, ko je kamera pokazala vsiljivca na drugi polovici igrišča. Na tisti strani je bil zgolj še makedonski vratar Filip Gačevski, ki je nato pristopil k štirinožcu in ga poskušal premakniti, ta pa se je mirno prevalil na hrbet in nogometašu ni preostalo drugega, kot da ga je pač še počohal po trebuhu.

Svojemu kolegu se je pridružil še eden od nogometašev Rosenborga, prihiteli so tudi varnostniki, a haski je začel igrivo tekati naokrog in morali so se kar potruditi, preden so ga uspeli kot ovčko odgnati v tunel, ki vodi proti slačilnicam.

Nenavadni incident je sprožil val navdušenja med navijači, ki so vdor in lov pospremili z glasnim smehom, žvižganjem in aplavzom.

Domače moštvo je z remijem 1:1 nazadnje iztržilo točko, vendar se je moralo od nadaljevanja posloviti tako kot tudi njihovi norveški tekmeci, saj sta iz skupine L napredovala ruski Zenit in španski Real Sociedad.

V prloženih fotografijah in videoposnetku si opisani dogodek lahko ogledate tudi sami!

El perro que quería jugar la Europa League...

En el encuentro de hoy entre el FK Vardar Skopje y el Rosenborg, un husky se metió al campo, ocasionando la suspensión momentánea del partido pic.twitter.com/bSZnHMgQ8k — Ale Padin (@ale_padin) December 7, 2017

T. H., foto: EPA in Reuters