Foto in video: Princ Harry in Meghan Markle izrekla usodni da

Mladoporočenca pred gradom pričakala navdušena množica

19. maj 2018 ob 06:59,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 14:28

Windsor - MMC RTV SLO

V kapeli sv. Jurija na gradu Windsor sta v zakonski stan stopila princ Harry in Meghan Markle, ki sta po kraljevski poroki prejela naziv vojvoda in vojvodinja Sussekška.

Zbrane je najprej nagovoril škof David Conner, nato je odlomek iz Biblije prebrala Jane Fellowes, najstarejša sestra princese Diane. Sledila je čustvena pridiga ameriškega škofa Michaela Curryja, med posameznimi govorci pa je zapel pevski zbor. Po izmenjavi poročnih zaobljub si je par izmenjal prstana in škof je mladi par razglasil za moža in ženo.



Meghan Markle, ki je zadnjo noč pred poroko preživela v hotelu Cliveden House, je v 15 kilometrov oddaljeni grad Windsor pripeljal črni Rolls Royce. Družbo ji je delala mama Doria Ragland, ki je pred poroko spoznala tako princa Charlesa in Camillo kot tudi britansko kraljico Elizabeto II.

Nevesta, oblečena v kreacijo priznane britanske oblikovalke Clare Waight Keller (Givenchy), se je do kapele sprehodila v spremstvu družic in otrok, med katerimi sta bila tudi Harryjeva nečaka princesa Charlotte in princ George. Dolgo obleko sta ji na poti v kapelo pridržala sinova najboljše prijateljice, kanadske stilistke Jessice Mulroney. V rokah je nevesta nosila poročni šopek, ki je bil sestavljen iz spominčic, ki so bile najljubše cvetlice preminule princese Diane, šmarnic, jasmina, mirte in dišečega grahorja.

Ker se njen oče zaradi okrevanja po operaciji poroke ni udeležil, je Meghan do oltarja pospremil princ Charles, ki je vlogo sprejel z veseljem.

Harry je svoji nevesti na prst nataknil prstan iz valižanskega zlata, zanimivo pa je, da se je tudi ženin odločil nositi prstan, čeprav to med moškimi člani kraljeve družine ni običajno.

Obred se je zaključil z britansko himno, mladoporočenca pa sta se nato sprehodila do kočije, s katere sta pozdravila množico, ki se je zbrala v okolici gradu Windsor.

Na poroki številni zvezdniki

Povabljeni gostje so se v kapeli sv. Jurija začeli zbirati že dve uri pred začetkom obreda. V kapeli sv. Jurija so se zbrali povabljeni zvezdniki, med katerimi je pred poroko vladalo prešerno vzdušje. Obreda so se med drugimi udeležili Victoria in David Beckham, Oprah Winfrey, angleški igralec Idris Elba z zaročenko Sabrino Dhowre, igralec Tom Hardy, glasbenik James Blunt, voditelj James Corden, zvezdniški par George in Amal Clooney, teniška igralka Serena Williams in velik del igralske zasedbe serije Nepremagljivi dvojec (Suits), v kateri je nastopala tudi Meghan.

Po smetani iz sveta zabave so v kapelo prišli tudi člani kraljeve družine. Pol ure pred začetkom obreda so se povabljencem pridružili princ Andrew, princ Edward, princesa Anne ter drugi pripadniki britanskega dvora. Princ Harry je množico pred gradom Windsor pozdravil v spremstvu brata Williama, po prihodu princa Charlesa in Camille pa je štiri minute pred začetkom obreda v kapelo vstopila tudi kraljica Elizabeta II z možem princem Filipom.

Po obredu tudi večerna zabava

Na današnjo veliko poroko je bilo povabljenih 600 gostov, večerne zabave v bližnji rezidenci Frogmore House pa se bo udeležilo 200 ljudi. Vabil za poroko ni dobilo kar nekaj znanih političnih obrazov, je pa vabila dobilo več kot 2.500 Britancev, ki so v parku gradu lahko pričakali prihod ženina in neveste v kapelo svetega Jurija.

Eno izmed večjih vprašanj o poroki je bilo, komu bo pripadla čast zabavanja modre krvi. Ugibanj je bilo konec šele v tem tednu, ko so razkrili, da bo zbrane zabaval dober prijatelj Harryjeve matere princese Diane, ki je tragično umrla v avtomobilski nesreči leta 1997, Elton John. Med drugim je igral tudi na Dianinem pogrebu, kjer ji je posvetil pesem Candle in the Wind.

P. B., M. Z., K. T., K. Ši.