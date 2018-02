Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Kljub slabšemu vremenu se je letošnje povorke udeležilo veliko ljudi. Foto: Pigac.si VIDEO Na Ptuju začetek že 58. K... Sorodne novice Obhodi kurentov na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine Dodaj v

Foto in video: S povorko se je začelo že 58. Kurentovanje

Pestro dogajanje na Ptuju

3. februar 2018 ob 09:12,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 14:10

Ptuj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Ob izteku svečnice se je po tradicionalnem polnočnem kurentovem skoku na domačiji nekdanjega princa karnevala Zokija Matevža v Budini pri Ptuju začelo že 58. Kurentovanje.

S plesom ob ognju in glasnim zvonjenjem so kurenti točno opolnoči naznanili začetek pustnega časa, enako so s pokom biča oznanili v Markovcih, medtem ko v Dornavi za začetek kurentovanja vrežejo prvo brazdo.

Glavno festivalsko dogajanje se je začelo z etnopovorko, sklenilo pa se bo na pustni torek, 13. februarja. "Doživimo bogat prikaz kulturne dediščine, ki se prenaša iz roda v rod," je za Radio Slovenija o festivalu pojasnil princ karnevala Aleš Goričan.

V najstarejšem slovenskem mestu se bo tako v enajstih festivalskih dneh zvrstilo več kot 70 dogodkov, kot je pojasnila Monika Klinc, so vsak dan na sporedu prireditve tako v starem mestnem jedru kot v karnevalski dvorani. Na osrednjih povorkah pričakujejo približno 6000 likov, na Ptuju pa se bo v tem času zvrstilo 100.000 obiskovalcev.

Organizatorji poudarjajo, da bo letošnje Kurentovanje še posebej slovesno, saj so obhodi kurentov od decembra lani del seznama Unescove nesnovne dediščine. Dodajajo, da se v sklopu festivala vsako leto posvečajo tudi dobrodelnosti - tako bo tudi letos na sporedu več humanitarnih dogodkov, prva bo tradicionalna obarjada.

Med drugim bodo z glasbenimi nastopi letošnje Kurentovanje popestrili Vlado Kreslin, Pop Design, Severina, Prljavo kazalište, Danijela, Mladi gamski, Ptujski kvintet in mnogo drugih, če pa poudarimo še novost, je letos spremenjena lokacija karnevalske dvorane, nekoliko drugačne so tudi trase povork.

P. B.