Foto in video: Slovenski oblikovalci ciljajo tudi na zahtevne skandinavske trge

10. november 2018 ob 08:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izdelki neuveljavljenih slovenskih oblikovalcev, ki se v sklopu sejma Ambient predstavljajo na Top idejah, so na zavidljivi ravni s premišljenim konceptom in kakovostnimi materiali, zatakne se le pri ceni.

Kar je razumljivo. Izdelki (še) niso del večje proizvodnje, kako tudi, če v Sloveniji nimamo (več) močnih podjetij, manjša, večinoma družinska podjetja, pa se znajdejo s svojim znanjem in izkušnjami. V izredno kritičnem slovenskem okolju, ki sicer rado pogleda za kakšnim lepo oblikovanim izdelkom, sploh če je avtomobil, za nakup katerega se vedno najde pot do posojila, se pri drugih izdelkih obrne etiketa s ceno, na podlagi katere se 'strokovno' ovrednoti tako smiselnost kot namen izdelka.

Res je, da po videnem na oblikovalski razstavi in borzi Top ideje, ki jo Gospodarsko razstavišče v sklopu sejma Ambient Ljubljana (z željo, da bi se kreativci na platformi predstavili tako javnosti kot potencialnim investitorjem) prireja že deveto leto, niso bili opazni izdelki, nad katerimi bi se navduševal Elon Musk, so bili pa na primer stoli, mize, otroške gugalnice, otroški poganjalčki, celo večfunkcionalni pograd, pa kavne mizice iz marmorja, omarice, skodelice, vaze, lesene vilice.

Pomanjkanje kreativnih izdelkov na slovenskem trgu

Raven razstavljavcev na Top idejah se je v devetih letih od začetka razstave občutno dvignila z ravni študentskih predstavitvenih projektov v idejno dovršene in kakovostne izdelke. Pri materialu prevladuje les in letos presenetljivo izdelki za otroke, kar nekaj izdelkov pa je nastalo zaradi pomanjkanja izdelka na slovenskem trgu. "Ko smo za neko stranko oblikovale interier, je ta želela tudi mačji praskalnik in ležišče za kužka, ker ni našla estetskega pohištva, smo ga oblikovale same," pove mlada arhitektka Maša Matoša Žgang.

S tem razlogom je s stanovskima kolegicama Moniko Tominšek in Vito Posinek zasnovala blagovno znamko UtaUta, sodobno pohištvo za ljubljenčke, izdelano iz bukove vezane plošče z dodatki, kot je kosmata rožnata preobleka iz umetnega krzna za pasje ležišče v obliki hiške, in ličnimi podstavki za hrano, v katerih so posodice iz keramike, nerjavečega jekla in emajla Emo Celje. Dekleta se zavedajo, da bodo morala, predvsem zaradi višje cene izdelkov, kupce iskati v tujini. Za svojo idejo pa so prejele tudi nepovratna sredstva iz sklada, kar jim omogoča, da so v slabem letu razvile zelo raznoliko linijo.

Pograd kot igralni poligon

Iz podobnega vzgiba je nastala Posteljica Zarja, ki jo je pod imenom Goriška hiška kar sam izdelal Marko Pajnik, sicer zaposlen v marketingu. Namenjena je razvoju motoričnih sposobnosti otroka, sestavljena pa je iz več vadbenih elementov: plezalna stena z ročno izdelanimi oprimki, ukrivljenimi letvicami za plezanje, po domače ripstolom, izrezanimi detajli, kot so krožne odprtine in palica za zavesico, ter večnamenskim toboganom, ki je na drugi strani uporaben kot lestev, lahko pa je tudi samostojno gugalo.

Pri barvi izdelka se je Pajnik poigral z uporabo različnega lesa, saj je pograd izdelan iz svetle brezove vezane plošče, okvir je iz lesa bora, temnejši detajli pa iz lesa oreha. "Ideja za pograd je nastala iz lastnih potreb. S partnerico Katjo sva hotela otroško sobo za aktivnejše preživljanje prostega časa, ko je zunaj slabo vreme, opremiti malo drugače. Hitro sva ugotovila, da na trgu ni podobnega izdelka, zato sva sama zasnovala tak kos, ki sva se ga zdaj odločila ponuditi tudi širši javnosti." Na Top ideje sta se prijavila, da bi dobila odzive strank in potencialne kupce, seveda.

Mesarič: Mladi oblikovalci si morajo veliko upati

"Top ideja je zelo relativen pojem, od tega, da si nekaj izmisliš na novo ali da predrugačiš že obstoječo idejo," meni letošnji posebni gost Top idej, uveljavljeni industrijski oblikovalec Janez Mesarič (Studio Mashoni), med drugim idejni vodja znamke Ribrand, ki oblikovno posodablja ribniške lesene izdelke z geometrijskimi linijami, med njegovimi najnovejšimi projekti pa je minimalistično funkcionalno svetilo Vitka, s katerimi je prepričal tudi priznano slovensko podjetje svetil Intra lightning. Mesarič je poudari, da si morajo mladi oblikovalci "predvsem veliko upati, saj nimajo česa izgubiti. Iskati morajo nove rešitve, nove ideje in biti poleg oblike pozorni tudi na funkcionalnost izdelka."

Otroško pohištvo za spodbujanje domišljije

Kar otroški poganjalček El toro ali bikec zagotovo je. "Površina je primerna za risanje s kredo, zato lahko vsak otrok po svoji domišljiji nanj nariše žival, motor oziroma bitje, ki mu odgovarja, in šiba po stanovanju," razlaga industrijski oblikovalec Jernej Jaroslav Kropej (jjk Design), tudi sam ljubitelj vozil na dve kolesi, predvsem motornih.

El toro je del kolekcije lesenega pohištva Zookings, ki je sicer še v fazi prototipov, a že kaže izvirnost ideje z gugalno klopjo v obliki morskega psa in stolčka v obliki gorile, ki ima na sprednjem delu poličnik. Kopitar je oblikoval tudi sestavljivi leseni stol Tatami, ki se v obliki pručke sestavlja po principu sestavljanke, če se obrne, pa je stolček za malčke, ki se pospravi z zlaganjem enega na drugega.

"Leseni stolček sem dal v poskusno uporabo v neki vrtec, kjer ga otroci sestavljajo v obliko letala in po njem plezajo. Sam pa ga uporabljam kot klubsko mizico … in na njem delam tudi trebušnjake," pove v smehu. Opaža, da bi bila kljub široki ponudbi opreme za otroke ta lahko še kreativnejša.

Izstopajoče ideje

Posebna komisija, v kateri je idejni vodja Top idej Ernest Nograšek, član ekipe Desnahemisfera, podpisane tudi pod Goat Mug in lebdeči gramofon MAG LEV Audio, Dejan Kos in Janez Mesarič, je tudi letos nagradila razstavljavce za najdrznjše in najbolj sveže ideje, med katerimi so: Studio Aino za arhitekturo in obrt, Atelje Mali za serijo lesenih izdelkov za omizje Black ter Nina Koželj in Manca Kemperl za pohištvo Vulgaris.

Slovensko oblikovanje bi popeljal na tuj trg

Nagrado za najlepši razstavni prostor pa so podelili oblikovalcu Janu Petriču za mizico Triiis in obešalnik Poonto Barcelona. Ko Jana vprašam, ali verjame v numerologijo, saj se v imenu njegovih izdelkov podvajajo črke, podobno je z njegovo blagovno znamko LLEESS, pravi, da ne in da je s podvajanjem hotel poudariti princip 'manj je več' oziroma 'več je manj'. Ime LLEESS se namreč v slovenščini lahko prebere kot 'les', v angleščini pa kot 'less', kar v prevodu pomeni manj.

"Ideja je izdelati linijo izdelkov iz masivnega lesa čistih, jasnih in preprostih oblik, pohištva, ki bi združevalo slovensko produkcijo, mizarsko znanje, združeno z oblikovanjem, in to ponuditi na zahtevne tuje trge," je odločen industrijski oblikovalec, ki mu tujina ni neznanka. Med drugim je magistrsko delo opravil v Barceloni, kjer je tudi dobil navdih za ime obešalnika Poonto Barcelona, kar v španščini pomeni točka.

"Obešalnik je narejen iz več različnih točk, ki jih poljubno premikamo," pojasni. Vsi izdelki so narejeni iz masivnega lesa, predvsem iz oreha in hrasta, "izdelava pa je kljub minimalističnim oblikam zelo zahtevna, zato izrabljamo znanje mizarjev, da naredijo detajlne izdelke." Z izdelki, ki so namenjeni predvsem večnamenskim javnim prostorom, cilja na zahtevne skandinavske trge, kjer je z nekaterimi podjetji že v dogovarjanju.

Več utrinkov s Top idej 2018 pa si oglejte v videoprispevku in fotogaleriji (foto: Katja Štok):







Katja Štok