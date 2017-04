Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Slovita romarska cerkev ima zdaj obnovljene vse tri zvonike. Foto: MMC RTV SLO

Foto in video: Sloviti zvoniki cerkve sv. Trojice le dočakali obnovo

Obnova naj bi stala 250 tisočakov

29. april 2017 ob 17:15

Sv. Trojica v Slovenskih goricah - MMC RTV SLO

V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah so prenovili še zadnjega od treh zvonikov na tamkajšnji znameniti romarski cerkvi iz leta 1640. Obnova je bila sicer precejšen finančni in organizacijski zalogaj.

Sveta Trojica je znana po svoji baročni cerkvi s tremi zvoniki, kamor že od 17. stoletja množično romajo verniki - na leto jih namreč obišče več deset tisoč ljudi. Slovita cerkev, ki je tudi simbol občine (tako ima ta tudi v grbu tri zvonike) je bila končana leta 1640, zato ni nič nenavadnega, da so njena posebnost, trije baročni zvonovi, bili že močno dotrajani.

Lani so jih zato začeli obnavljati. Najprej so z dvigali na tla spustili dva zvonika in nato na njuni mesti postavili nove, zdaj pa so enako storili še s tretjim. Skupno naj bi občino obnova stala okoli 250.000 evrov, je poročala TV Slovenija.

Nekaj utrinkov obnove, ki jih je na Facebooku objavil župan občine Sveta Trojica Darko Fras, si lahko ogledate spodaj.

T. K. B.