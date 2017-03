Foto in video: Sončen začetek koledarske pomladi

Obetajo se vedno daljši in toplejši dnevi

20. marec 2017 ob 20:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Z enakonočjem se je na severni polobli začela koledarska pomlad, prvi pomladni dan pa je bil sončen in za ta čas s precej visokimi temperaturami.

Ponekod so namerili tudi nad 20 stopinj celzija, narava se prebuja, dnevi pa so vedno daljši. Na prvi pomladni dan je sicer sonce nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem, dnevi pa se bodo daljšali do nastopa poletja 21. junija ob 0.34 po poletnem času.

Na prvi pomladni dan je astronomsko geofizikalni observatorij Golovec organiziral dan odprtih vrat. Tako so si observatorij lahko ogledale šolske skupine, šolarjem je bil na voljo tudi teleskop Vega, opazovali pa so tudi sonce.

Večer pa je namenjen predavanjem o pomladnem nočnem nebu, zvezdah in galaksijah ter o teleskopu Vega in astrofotografiji. Prav tako bodo obiskovalci lahko na vrhu observatorija z manjšimi teleskopi opazovali nebo.

Kmetijska opravila že v polnem teku

Čeprav se lastovke v naše kraje še niso vrnile, pa na Ekološki kmetiji Pr Konc dela že potekajo. "Prvo, kar je treba narediti na njivah je to, da se pognoji, potem se prebrana in nato se naredi kraje ali pa vrste kot mi rečemo," so pojasnili za TV Slovenija.

Če bi pomlad presenetila s snegom, pravijo, da bi to najbolj škodovalo sadnemu drevju. Si pa želijo dežja: "Lepo je, če je suho in sončno, a za pridelke to žal ni dovolj," je še pojasnil Filip Čemažar.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

P. B.