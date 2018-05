Foto in video: Številka 3! Lea Sirk med prvimi na odru finala Evrovizije.

Sirkova priborila Sloveniji nov nastop v finalu Evrovizije

11. maj 2018 ob 06:56

Lizbona - MMC RTV SLO

Lea Sirk je peta slovenska predstavnica, ki se ji je od leta 2004, ko so na Evroviziji (spet) uvedli sistem predizborov, uspelo uvrstiti med finaliste izbora. Pesem Hvala, ne! bomo v finalu slišali pod zaporedno številko 3.

Napovedi oboževalcev, sedme sile in sopotnikov izbora v Lizboni so se uresničile - v deveti ovojnici je pisalo Slovenija. In le nekaj ur pred nastopom Sirkove v predizboru so se začenjale spreminjati tudi njene možnosti na stavnicah - Slovenija je preskočila svoje konkurente kot za šalo. "Občutki so dobri. Bili smo prepričani, da ne bo šlo, ker so bili že pri koncu z razglasitvijo držav, ampak zgodilo se je. In jutri je treba zgodaj vstati in delati naprej," je dejala Sirkova za MMC, takoj ko je prišla iz 'green rooma' nazaj v garderobo, od koder jo je pot že vodila v tiskovno središče, kjer jo je čakalo še srečanje s sedmo silo in žrebanje, v katerem delu finala bo nastopila.

Povezovalec tiskovne konference Pedro Penim je še enkrat poudaril lastnost, zaradi katere je Sirkova med svojim evrovizijskim ciklusom nabirala simpatije tako oboževalcev kot novinarjev - iskrenost. Ta ji je nakopala tudi nekaj dodatnih vprašanj, kot recimo, zakaj ne mara svoje pesmi, s katero je zmagala na Emi. "Ne gre za to, da ne maram svoje pesmi. Napisala sem jo v desetih minutah, zato je takšna, kot je. Ves čas se ponavlja. Oh, dajte, no ... Ne morem se lagati. Napisala sem jo v desetih minutah, preden sem jo poslala na nacionalni izbor," je povedala Sirkova, preden jo je zmotil povezovalec z besedami, da ji ni nič všeč - od pesmi do barve las. Toda na koncu je sklenila v svojem slogu: "Rada imam svojo pesem, ampak res se veselim, da napišem novo (smeh), ki bo: Hvala, ja!"

Tudi sama uvrstitev v finale ji je prej kot uresničitev sanj pomenila nagrado za dobro opravljeno delo. "To, če človek sanja, sanja zato, da pošlje v našo domovino neko potrditev. Jaz sem svoje naredila na odru. Šla sem na polno in če moram to še enkrat ponoviti, bom ponovila. Sem pa svoje želje izpolnila že na prvi vaji, ko sem občutila ta oder," je povedala po tiskovni konferenci Sirkova.

Ampak 28-letna pevka je dobitno kombinacijo iz Eme skupaj s plesalkami Karin Putrih, Tajdo Kožamelj, Veroniko Škrlj in Anjo Möderndorfer ter spremljevalno pevko Karin Zemljič uspešno preslikala na veliki evrovizijski oder. Ji odvzela okvirje, dodala premor, s katerim je v predizboru prebudila (sicer ne čisto polno) areno Altice. In z uvrstitvijo v finale pustila za sabo države, kot so Rusija, Poljska in Romunija.

"To je bilo tudi meni nenavadno. Ko so na koncu razglašali države in je bilo še toliko močnih držav zunaj, se mi je zdelo nemogoče, da bi nas poklicali. Ampak videti je, da jih je prepričala naša izvedba, mogoče je ta naša tišina v pesmi naredila svoje, ali pa jim je bila všeč nenavadna pesem in je prišel v zlato sredino pri žiriji in ljudeh, kar je bilo dovolj, da se je pesem uvrstila naprej," je razmišljala Sirkova.

Hkrati se je z uvrstitvijo v finale znašla za isto mizo kot nekdanji zmagovalec Evrovizije Alexander Rybak in drugouvrščeni z Evrovizije leta 2014 - ko je Sirkova nastopala na Evroviziji v vlogi spremljevalne pevke Tinkare Kovač - Waylon (takrat še kot del The Common Linnets). "Jaz jih kar buljim (smeh). Zdi se mi nemogoče, da sedim zraven takšnih ljudi. Po drugi strani vem, da je vsak izmed nas prišel predstavljat pesem, svoj novi izdelek, zato da dobi neko promocijo in je potem lažje," je še povedala Sirkova.

Slovensko predstavnico na Evroviziji že danes čaka nov veliki preizkus - nastop na generalki, ki ga bo ocenjevala žirija. In jutri veliki finale.

Kako je potekal dan slovenske finalistke na 63. izboru za pesem Evrovizije, si lahko pogledate spodaj.

Klavdija Kopina, foto: David Lotrič