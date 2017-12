Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Johnny Hallyday (1943-2017). Foto: Reuters Johnny z ženo Laeticio, s katero je bil poročen od leta 1996. Foto: Reuters V naš nacionalni panteon je dodal košček Amerike. V vsakem od nas je nekaj Johnnyja. Skozi generacije se mu je uspelo pririniti v življenja Francozov in tam ostati. Njetovi koncerti so bili tako veliki, a hkrati tako intimni, na največjih stadionih in v malih luknjah. Francoski predsednik Emmanuel Macron Marsikdo si ga je zapomnil po predirljivih modrih očeh. Foto: Reuters Sorodne novice "Francoski Elvis": Res je, imam raka, a trenutno nisem v nevarnosti Dodaj v

Foto in video: Umrl je Johnny Hallyday, francoski Elvis Presley

V svoji karieri je prodal več kot 100 milijonov albumov

6. december 2017 ob 07:03,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 08:10

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V 75. letu starosti je po dolgem boju z rakom umrl eden najpriljubljenejših francoskih pevcev Johnny Hallyday, znan tudi kot francoski Elvis Presley, ki je v Franciji prodal 100 milijonov albumov, več kot kateri koli drugi izvajalec.

"Johnny Hallyday nas je zapustil," je novico o njegovi smrti sporočila njegova žena Laeticia. "Te besede pišem, a jim ne morem verjeti. Toda da, res je. Mojega moža ni več z z nami." Izjavo za javnost je ob njegovi smrti dal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je zapisal: "Več kot 50 let je bil ikona. V naš nacionalni panteon je dodal košček Amerike. V vsakem od nas je nekaj Johnnyja. Skozi generacije se mu je uspelo pririniti v življenja Francozov in tam ostati. Njetovi koncerti so bili tako veliki, a hkrati tako intimni, na največjih stadionih in v malih luknjah."

Pevec, ki je prvi album izdal leta 1959, se je pripravljal na izid novega albuma, kot je prišla v javnost novica, da so ga prejšnji mesec zaradi težav z dihanjem sprejeli v bolnišnico v Parizu. Ni znano, kje je umrl.

Novica o njegovi smrti močno odmeva tudi na družabnih omrežjih. "Bil je velikan šovbiznisa, prava ikona," je dejala francosko-kanadska pevka Celine Dion. Ameriški glasbenik Lenny Kravitz pa je zapisal: "Tvoje prijateljstvo, sladkost in podpora so zapisani v moje srce. V čast mi je, da sem te spoznal in preživel čas s teboj in tvojo družino."



Zunaj frankofonije mu preboj ni uspel

Hallyday je bil v Franciji velikan rokenrola, njegovo življenje pa so zaznamovali tudi odvisnost od drog, družinski spori in večkrat nevarni nastopi na odru. Značilna zanj je bila tudi pretirana samozavest, morda celo zvezdniško bahaštvo.

Čeprav je v zrelih letih nekaj časa živel v Los Angelesu, mu v ZDA nikoli ni uspel preboj na glasbeno prizorišče. Ameriški časopis USA Today ga je tako pred leti označil za "največjega rokzvezdnika, za katerega še niste slišali". Jedro njegovih oboževalcev je bilo v Franciji pa tudi v drugih francosko govorečih državah, kjer je ob imenu "naš Johnny" prav vsak vedel, o kom je govora.

V Franciji je bil Johnny Hallyday "živi spomenik" - z lahkoto je napolnil 80.000 sedežev staidona Stade de France, pred leti pa je na njegovo povabilo na brezplačni koncert na dan zmage ob Eifflov stolp prišla kar 750.000-glava množica. Album iz leta 2011 z naslovom Jamais Seul se je takoj ob izdaji zavihtel na prvo mesto francoskih glasbenik lestvic, saj je bil samo v prvem tednu prodan v 100.000 izvodih.

Preizkusil se je tudi v nekaj filmskih vlogah, njegove prodorne modre oči pa so bile kot nalašč za reklamiranje sončnih očal.

Ni se branil incidentov in škandalov. Nekoč je trdil, da je bil rojen v Oklahomu v ZDA, brez težav pa je vso kariero preigraval ameriške rokerske uspešnice, kot sta skladbi House of the Rising Sun in Hey Joe, čeprav so Francozi znani po tem, da častijo domačo glasbo.

Na odru debitiral pri 12 letih

Rojen je bil kot Jean-Philippe Leo Smet leta 1943 v Parizu. Njegova starša sta se ločila, ko je bil še otrok, zato ga je vzgajala teta Helene Mar. Veliko časa je preživel na poti, ko je spremljal bratranca in sestrično, ki sta bila člana akrobatske skupine, pri 12 letih pa je tudi sam prvič stopil na oder in zapel nekaj kantripesmi.

Preobrat v njegovem življenju se je po njegovih besedah zgodil, ko je v filmu Loving You prvič zagledal Elvisa Presleyja in bil takoj prevzet nad njim in njegovo podobo. Tudi sam je spremenil zunanji videz in začel vaditi znamenito miganje z boki, ki je zaznamovalo rokerje z obeh strani Atlantskega oceana. Spremenil si je tudi ime in kot Johnny Hallyday pri 16 letih izdal prvi singel T'aimer Follement. Uspel je navdušiti francosko mladino, ki je iskala nove priložnosti v povojnih časih, na njegovih koncertih se je glasba mešala s histerijo in neredi.

Poročil se je petkrat

Tudi sam ni bil imun na vse negativne stvari, ki jih prinese zvezdništvo. Divje žuriranje, mamila, alkohol in tobak so zahtevali svoj davek in na njegovem obrazu pustili sledi. Leta 1965 se je poročil s plavolaso popzvezdnico Sylvie Vartan, s katero je imel sina Davida. Ločila sta se leta 1980, nato pa je še kar štirikrat skočil v zakonski jarem, a vsi so bili kratkega daha. En zakon je trajal komaj 62 dni, dvakrat pa je bil poročen z Adeline Blondiau, s katero se je prvič poročil leta 1990, ko je ona štela komaj 19 let.

S poroko z 21-letno Laeticio Boudou leta 1996, ko je Hallyday posvojil tudi dve njeni hčerki Joy in Jade, se je začelo mirnejše, stabilnejše obdobje njegovega življenja. Njegov sin David se prav tako preizkuša v glasbenem svetu, hčerka Laura Smet, ki se je rodila v zakonu s tretjo ženo Nathalie Baye, pa je igralka.

