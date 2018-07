Foto in video: V Moskvi s Kalinko napetost dvigoval tudi Ronaldinho

Pred velikim finalom nogometnega svetovnega prvenstva so temperaturo dvigovali tudi z glasbenimi točkami, med drugim je nastopil glasbeni in filmski zvezdnik Will Smith, Kalinko pa so na stadionu Lužniki izvedli s pomočjo nekdanjega brazilskega reprezentanta Ronaldinha.

Tako na Hrvaškem kot v Franciji se je cel dan vrtel okoli finalne tekme.

Hrvati so predčasno zaprli trgovine, z radijskih in televizijskih postaj pa so ves dan odmevale večinoma navijaške in domoljubne pesmi. Svoj "urnik" so nogometni tekmi prilagodile tudi nekatere katoliške cerkve, ki so prestavile popoldanske maše na uro po tekmi, da so vernikom omogočile ogled tekme.

Prebivalci Hrvaške so sicer na številne zanimive načine pokazali privrženost svojim junakom, med drugim je bilo po vsej državi videti različne napise podpore hrvaški reprezentanci.

Južni sosedje so že več ur pred finalno tekmo množično zapolnili navijaška območja v hrvaških mestih, v katerih na velikanskih zaslonih na odprtem spremljajo tekmo. V Zagreb so prispeli tudi navijači hrvaške reprezentance iz Slovenije.

Ante Rebić sovaščanom odplačal posojila

Po poročanju portala jutarnji.hr je 24-letni hrvaški reprezentant Rebić prebivalcem svoje domače vasi Donji Vinjani blizu Imotskega poplačal posojila. Rebić, ki je z 19 leti odšel v italijansko Fiorentino, je sicer želel, da bi njegova dobrodelna gesta ostala skrita, a jo je medijem razkril njegov prijatelj in nekdanji soigralec Lovro Šindik.

Na finalni tekmi v Moskvi proti Franciji je bilo približno 15.000 hrvaških navijačev, med katerimi se je približno 2.000 navijačev odpravilo v Moskvo v soboto zvečer s posebnimi letali iz Zagreba.

V Franciji izredni varnostni ukrepi

Na ulicah so veliki finali pričakali tudi milijoni Francozov. Po Franciji, kjer so teroristični napadi od leta 2015 terjali 246 življenj, veljajo ta konec tedna izjemni izredni varnostni ukrepi. V soboto so namreč Francozi praznovali najpomembnejši državni praznik, nocoj pa jih čaka slavje.

Za varnost v državi skrbi 110.000 policistov in orožnikov, od tega 4.000 v Parizu. Notranji minister Gerard Collomb pravi, da so vpoklicali vse, ki so jih lahko.

Zaradi nogometnega finala je v Parizu precej oviran javni prevoz. Več postaj podzemne železnice je zaprtih, ne vozijo niti avtobusi in tramvaji. Zaprli so tudi Eifflov stolp.

Kalinka z Ronaldinhom na bobnih

