Foto in video: V takšnih oblačilih bodo slovenski olimpijci nastopali v Pjongčangu

Kolekcijo je znova oblikoval Sandi Murovec

19. december 2017 ob 09:32,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 13:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Temno modra, svetlo zelena in bela - v takšnih barvah se bodo slovenski olimpijci predstavili na zimskih igrah v Pjongčangu. "Skozi te barve smo postavili slovensko identiteto in prepoznavnost," je dejal oblikovalec olimpijske kolekcije Sandi Murovec.

V Ljubljani je potekala predstavitev olimpijske kolekcije za igre v Južni Koreji, ki bodo potekale med 9. in 25. februarjem. Na njih bodo sodelovali tudi slovenski športniki, za katere si v Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) želijo, da bodo na največjem športnem dogodku dostojno predstavljali Slovenijo ne le s športnimi uspehi, ampak tudi z vzornim vedenjem v enotni športni opremi, ki že nekaj let vzbuja občudovanje obiskovalcev zimskih in poletnih olimpijskih iger.

Slovenci so se v zadnjih letih predstavljali v modro-zeleno-belih dresih in opremi s simbolom Triglava. To barvno kombinacijo so obdržali tudi za igre v Pjongčangu. Tako kot zadnje tri slovenske olimpijske kolekcije - za London 2012, Soči 2014 in Rio de Janeiro 2016 - je tudi tokrat oblačila izdelalo kitajsko podjetje Peak, oblikoval pa jih je Sandi Murovec, ki je sicer bolj znan kot demonstrator smučanja.

"Od daleč je videti, kje so Slovenci"

Kot je na predstavitvi, ki jo je povezovala Anja Hlača Ferjančič, dejal predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec, jim je "uspelo ujeli barve, ki niso samo prepoznavne, ampak tudi zmagovalne. Verjamem, da bo tako tudi v Pjongčangu." Murovec pa je dejal, da niso želeli spreminjati konja, ki zmaguje: "V preteklih letih smo skozi barve postavili slovensko identiteto in prepoznavnost. Težko se sprehajamo skozi linije v neko ekstravaganco, ker bi brisali pot, ki smo jo naredili v preteklosti. Naloga letos je bila pravzaprav lahka - peljati ta trend naprej. S temi barvami pa ne postavljamo le identitete športnika, ampak tudi navijača. Kamor koli v zadnjem času pridemo na kakšen športni dogodek, je od daleč videti, kje sedijo in kje navijajo Slovenci." Na vse obleke pa so letos dodali slovensko zastavo.

Franci Petek, direktor Smučarske zveze Slovenije, pa je vsem slovenskim olimpijcem zaželel, "naj verjamejo vase in se počutijo najmanj enakovredne z drugimi ter spoštujejo fair play".

Več različnih kompletov

Manekeni, med katerimi sta bila tudi slovenski kanuist Benjamin Savšek in triatlonka Mateja Šimic, so na odru predstavili več kompletov olimpijske kolekcije. V nacionalnem kompletu bodo Slovenci, upajmo, prejemali medalje, opravljali uradne aktivnosti in medijske aktivnosti na prostem ter navijali za druge športnike iz ekipe. Sledile so še predstavitve ogrevalnega kompleta, nacionalne trenirke, aktivnih oblačil za trening, aktivnih oblačih za prosti čas in oblačil za prosti čas. Slovenski športniki imajo natančno določeno, kateri komplet izbrati za kakšno aktivnost. Posebne drese seveda potrebujejo tudi hokejisti, ki bodo na hokejskem turnirju nastopali v dveh različicah majic - beli in temno modri.

Pri Peaku niso pozabili niti na navijače. Navijaški komplet v enaki kombinaciji barv vsebuje majico, šal, kapo, rokavice, prešito puhovko in navijaške zapestnice.

Posnetek in fotografije s prireditve si oglejte spodaj.

A. P. J., foto: BoBo/Žiga Živulovič jr.