Foto in video: Vila, ki iz vsakega prostora ponuja razgled na Blejski otok

Izbrani materiali in razkošen razgled

21. maj 2017 ob 18:03

Bled - MMC RTV SLO

Zaradi kratkega vselitvenega roka se je naročnik odpovedal želji po novogradnji, namesto tega si je zase in svojo družino zadal poiskati hišo s čudovitim razgledom in velikimi panoramskimi okni.

In kaj bi bolje ustrezalo gornjemu opisu kot sodobna vila, kjer se iz prav vsakega prostora ponuja razgled na Blejski otok?

Vsak ima svoje želje in predstave o tem, kaj je udobje in ugodje bivanja. Čeprav je bila vila, zgrajena leta 2007 po načrtih arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar, v odličnem stanju, se je investitor odločil za temeljito prenovo interierja, posodobitev fasade in ureditev okolice. Skupaj z arhitekti Studia AB so zasnovali bivalno okolje po meri družine.

Hiša stoji na strmem pobočju nad jezerom, kar je omogočilo dinamično in odprto zasnovo objekta. Na delno vkopani kleti je naslonjeno pritličje, ki se zaradi padca terena od njega odlepi in 'zalebdi' proti jezeru. Ko se vili približamo z zadnje strani, že z dvorišča ujamemo uokvirjene poglede na Bled skozi prosojno pritličje. Velika vhodna vrata nas vodijo v kar 106 m2 velik odprt bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, kjer je razen manjših poudarkov – velike kamnite jedilne mize, velikoformatnih keramičnih oblog ter v tapete in kamen oblečenega kamina – nedvomni protagonist čudoviti razgled.

Izčiščeni dnevnobivalni prostori pa so pravo nasprotje bogatejše opremljenim prostorom v nadstropju ter kleti. Klet, v kateri sta bili prej večja telovadnica in garaža, je bila preurejena v dve ločeni enoti: apartma za starejšega sina z neposrednim izhodom na zelenico ter nekaj večnamenskih prostorov za preživljanje prostega časa, kjer lahko odigramo partijo malega nogometa ali biljarda, skočimo v savno ali brbotalnik ali pa se oprhamo v kopalnici z razgledom na Blejsko jezero. Bogate tapete, kamnita obloga v kopalnici in skrbno izbrana dekoracija odražajo značaj in osebni slog lastnikov.

V nadstropju so umeščene tri spalnice: soba za goste je opremljena minimalistično, a z razkošnim posteljnim vzglavjem, ki se nadaljuje tudi po stropu; soba za triletnika je zasnovana fleksibilno, tako, da se bo lahko kasneje preprosto preobrazila v mladinsko sobo; glavno spalnico lastnikov pa krasijo bogati poudarki v lesu, usnju in tapetah.

V vili družina pogosto gosti prijatelje, ki se z veseljem odzovejo povabilu na sproščujoč oddih v krasnem ambientu in spektakularnem razgledu.

Alja Košir, Ambienti

foto: Matevž Zupan; arhitektura: Studio AB