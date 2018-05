Foto in video: Voščena Meghan in Windsorski grad iz legokock

Poroka bo 19. maja

9. maj 2018 ob 22:09

London - MMC RTV SLO, STA

Priprave na kraljevo poroko leta na Otoku potekajo na vseh koncih in krajih, tudi v londonskem muzeju Madame Tussauds in zabaviščnem parku Legoland.

V muzeju Madame Tussauds v Londonu so danes odkrili voščeno lutko ameriške igralke Meghan Markle, ki bo vsak čas stopila pred oltar z britanskim princem Harryjem.

V muzeju stoji ob svojem ženinu, javnost pa si bo par lahko ogledala šele na dan njune poroke – 19. maja.

Meghan in Harry, ki so ga za to priložnost nekoliko spremenili, sta oblečena v prepoznavna oblačila, ki sta jih nosila na dan oznanitve zaroke. Princ v modri obleki, njegova zaročenka pa v obleki smaragdno zelene barve. Na njeni roki se sveti tudi replika zaročnega prstana.

Kot je sporočil vodja muzeja v Londonu Edward Fuller, vznemirjenje pred poroko dosega vrhunec, prejemali pa so vse več vprašanj, kdaj bodo končno postavili na ogled Meghanino lutko.

"Tam zunaj je veliko ljubezni za Meghan in Harryja," je dejal in dodal, da želijo povabiti britansko javnost, naj se paru pri njih pridružijo pri praznovanju poroke, poroča BBC.

Osem ljudi porabilo skoraj 600 ur

Bližajoči poroki se je poklonil tudi zabaviščni park Legoland v Windsorju, ki je v ta namen iz skoraj 40.000 kock sestavil Windsorski grad, na katerem bo poroka. Grad je osmim sestavljavcem vzel 592 ur.

V njem bosta tudi deset centimetrov visoka in iz 60 kock sestavljena Meghan v poročni obleki in princ Harry.

T. H., foto, video: Reuters