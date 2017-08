Foto in video: Will Smith v Poreču po desetih letih znova kot glasbenik

Spremljala ga je 50-članska ekipa

28. avgust 2017 ob 11:27

Poreč - MMC RTV SLO

Poreč je gostil festival MTV SummerBlast, na katerem je po desetletju na koncertu znova nastopil hollywoodski zvezdnik in štirikratni dobitnik grammyja Will Smith.

Ker je hrvaška obala postala igrišče svetovnih festivalskih promotorjev, elektronska plesna muzika pa gonilo glasbene industrije, se je moralo zgoditi tudi to: po več kot desetletnem premoru in triletnem napovedovanju vrnitve, se je v soboto pod okriljem festivala, ki ga organizirata MTV in ekipa za projektom Ultra Europe, na svetovne koncertne odre vrnil Will Smith.

To je storil s svojim "pribočnikom" DJ Jazzyjem Jeffom, s programom, sestavljenem iz skupnih in solističnih uspešnic, za piko na i pa krstno izvedel še novo pesem Get Lit. Ta je smiselno nadaljevanje dueta Fiesta, ki ga je predlani posnel s kolumbijskim kolektivom Bomba Estereo, mešanica karibskih, latinskih, urbanih in elektronskih elementov, zvok pa tak, da ne bomo presenečeni, če ga marca uzremo na glavnem odru festivala Ultra Music v Miamiju. Če nam je to všeč ali ne, to je zdaj industrijski standard in če je želel Will Smith pritegniti pozornost mlade Amerike, se je dela lotil na pravi način, so zapisali prireditelji.

Če pustimo ob strani evforijo, ki je v Istri vladala ob večdnevnem obisku Princa z Bel-Aira oziroma Deadshota ter njegove 50-članske ekipe, popolno medijsko blokado ter se osredotočimo le na glasbeni del: Big Will se je vrnil v vrhunski raperski in pevski formi, če se je kje slučajno začutilo, da tega ni počel skoraj desetletje, pa je to več kot nadoknadil s svojo izjemno karizmo in odrskim nastopom, med katerim je dal večkrat vedeti, da to ni le njegova, ampak tudi Jazzova zgodba. Ne pozabimo: prvi hit sta najstnika iz Philadelphie posnela v srednji šoli, pospravila sploh prvega grammyja za rapizvedbo in s serijo Princ z Bel-Aira preskočila še na televizijo. Will je nato postal veliki hollywodski zvezdnik, Jazz pa uspešen hiphop didžej in glasbeni producent (sodeloval je tudi z Eminemom in The Roots), ki je sicer malo manj izpostavljen sodeloval z Willom tudi pri mnogih njegovih soloprojektih.

Slovo od poletja

Na predpredzadnjem velikem festivalu še ene razgibane jadranske sezone (Pula gosti še Dimension in Outlook), ki je pritegnil 15.000 obiskovalcev, več tisoč iz Slovenije, so nastopili tudi ikoni Tomorrowlanda in lanska kralja lestvice Top 100 DJs, Dimitri Vegas & Like Mike, sedemkatni osvajalec otoške lestvice malih plošč, Tinie Tempah, serijski ustvarjalci hitov Oliver Heldens, Duke Dumont, Jonas Blue in Galantis, kalifornijski kolektiv Far East Movement ter gramyjevski nominiranec Mike Perry.

Slovenske barve sta zastopala duet Vanillaz v petek, v soboto pa Avadox, ki ga septembra čaka turneja po Tajvanu, Tajskem, Japonskem, Filipinih, Južni Koreji, Macau in Hong Kongu.

Utrinke z nastopa Willa Smitha in celotnega dogajanja v Poreču lahko vidite spodaj.

A. P. J., foto: Julien Duval in Olav Stubberud