Foto: Irak se lahko pohvali s svojim prvim mačjim hotelom

3. april 2018 ob 17:51

Basra - MMC RTV SLO

Iraške mačke bodo odslej predle še bolj zadovoljno. V mestu Basra so namreč odprli prvi mačji hotel v državi. Čeprav se v državi, polni nasprotij in neenotnosti, takšna pridobitev morda zdi nepomembna, so ljubitelji mačk nad njo več kot navdušeni.

Študent veterine Ahmed Taher Maki je svoj dom na jugu mesta spremenil v hotel, ko je na družbenem omrežju opazil, da v nekaterih državah po svetu takšni hoteli delujejo zelo uspešno. S hotelom želi olajšati življenja vsem tistim lastnikom, ki veliko potujejo in ne vedo, komu med potovanjem zaupati svojo mačko, je še pojasnil za iraške medije.

Prenočitev v mačjem hotelu bo lastnika stala okoli 6000 iraških dinarjev, kar znaša približno 4 evre. Seveda pa v ceno ni všteto le prenočišče, temveč tudi vsi obroki in krtačenje kosmatincev. Strankam, ki si kljub razmeroma nizkim cenam prenočitve ne morejo privoščiti, pa hotel ponuja tudi številne popuste.

Hotel za zdaj obsega dve sobi, v katerih se lahko mačke prosto igrajo, se spočijejo na udobnih ležiščih ali pa le kotalijo po preprogi in umetni travi. Ko si želijo pretegniti tačke in nabrusiti kremplje, pa lahko to storijo na posebej prilagojeni opremi, ki omogoča plezanje.

Ko je 23-letni lastnik hotela zaradi službenih obveznosti odsoten, od osebja hotela zahteva, da mu redno pošiljajo sporočila in slike, s katerimi ga obveščajo o stanju v hotelu. "Želim se prepričati, da so kosmatinci siti, odpočiti in zadovoljni," je še dodal.

Hotel je urejen nad veterinarsko kliniko. Tako lahko osebje mačko, ki ji je slabo, nemudoma odpelje k veterinarju, lastnikom mačk pa ugodna lokacija hotela omogoča, da so med tem, ko žival biva v hotelu, kar se da mirni. Po pisanju iraških medijev si želi lastnik v prihodnosti hotel še razširiti.

