Foto: Irina Shayk po porodu že v popolni formi za bikini

"Kako je to sploh mogoče?"

20. april 2017 ob 09:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ruska manekenka Irina Shayk je manj kot mesec dni po rojstvu hčere Lee de Seine z objavo svojega razgaljenega "popolnega" telesa na Instagramu sprožila val navdušenja, a tudi zgražanj.

31-letna lepotica, ki je bila nekoč spremljevalka nogometnega Christiana Ronalda, hčerka pa se ji je rodila v razmerju s filmskim zvezdnikom Bradleyjem Cooperjem, je na omenjenem družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri v bazenu leži na napihljivi blazini v obliki ustnic in razkazuje svoje vitko telo, podobi pa je pripisala: "Pred sončnim zahodom" #trenutnasituacija, zaradi česar gre sklepati, da gre za aktualno fotografijo in ne posnetek iz časa pred nosečnostjo.

Kaj kmalu so se v komentarjih in drugje po spletu usula različna mnenja: medtem ko nekateri Irini čestitajo, da je tako hitro spet v formi, so drugi zgroženi, saj naj bi Shaykova še prilivala ogenj na že tako vroče debate o nerealističnih pričakovanjih glede oblike ženskih teles in se sprašujejo, kako je sploh mogoče dobiti nazaj "popolno" postavo tako hitro po porodu. Seveda ne manjka niti dvomljivcev, ki namigujejo, da morda sploh nikoli ni rodila.

Malce drugače se je poporodnih objav na družbenih omrežjih lotila Irinina manekenska kolegica Chrissy Teigen, žena glasbenika Johna Legenda, ki je s svojimi iskrenimi in duhovitimi zapisi - eden odmevnejših je bil "Nihče mi ni povedal, da bom šla iz porodnišnice tudi sama v plenicah" na Twitterju navdušila mnoge. Se je pa tudi Chrissy znašla pod plazom kritik, ko si je le nekaj tednov po porodu privoščila večerni izhod brez novorojenke Lune Simone.

Pre-sunset #currentsituation A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Apr 18, 2017 at 7:30pm PDT

A. K.