Foto: Iščete rešitve in navdih za dom?

Sejem Dom si lahko ogledate do nedelje. Foto: Inga Bau

Na sejmu Dom pričakujejo 50.000 obiskovalcev

14. marec 2018 ob 10:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je vse do nedelje v znamenju mednarodnega sejma Dom. Sejem poteka pod geslom Ključne rešitve za varčen, varen in trajen dom.

Sejem Dom je največji specializirani mednarodni sejem s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah s ponudbo vsega za gradnjo.

Kot je pojasnil vodja sejma Stane Kavčič, sejem ponuja vse za gradnjo, rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo, energijsko učinkovitost, stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehnologijo, notranjo opremo, varovanje in urejanje okolice.