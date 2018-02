Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Sajed že spoznava novo okolje. Foto: EPA Sorodne novice Tigra iz opustošenega Alepa se selita na Nizozemsko Dodaj v

Foto: Iz sirske in iraške vojne vihre rešena leva zdaj rjoveta pod mirnim nebom

Potovanje je trajajo 33 ur

27. februar 2018 ob 19:50

Johannesburg - MMC RTV SLO, STA

Simba in Sajed sta leva, ki so ju lani rešili iz Iraka in Sirije. Zdaj so ju prepeljali v Južno Afriko, kjer bosta poslej rjovela v enem od tamkajšnjih zavetišč za živali.

Štiriletni Simba se je skotil v živalskem vrtu v Mosulu, mestu, ki ga je vojna v Iraku zelo prizadela. Skoraj vse od 40 živali v živalskem vrtu so poginile zaradi lakote ali bomb. Preživela sta zgolj lev Simba in medved Lula.

Dveletnega Sajeda so iz živalskega vrta v sirskem Alepu, razdejanem med državljansko vojno, julija lani rešili skupaj še z 12 drugimi živalmi.

Njuno popotovanje iz Jordanije, kjer sta bivala v vmesnem času, je trajalo 33 ur, premestitev v Južno Afriko pa je organizirala nevladna organizacija Štiri tačke.

"Simba in Sajed sta imela težaven začetek življenja, a zahvaljujoč nenehnim prizadevanjem veterinarjev in oskrbnikov živali, se je zdravstveno stanje obeh velikih mačk bistveno izboljšalo, zdaj pa sta pripravljena na novo poglavje v našem velikem zavetišču Lionsrock," je dejala predstavnica organizacije Barbara van Genne.

"S preostalimi 78 levi smo prepričani, da bosta končno za seboj pustila svojo dosedanjo kaotično vzgojo," je dodala direktorica Štirih tačk Fiona Miles.

