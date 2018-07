Foto: Izbrani zvezdniki tudi letos v kraljevi loži Wimbledona

Sveta trava magnet za znane obraze

10. julij 2018 ob 16:48

Wimbledon - MMC RTV SLO

Teniški boji na sveti travi v Wimbledonu so eden izmed dogodkov, ki si jih vsako leto zelo radi ogledajo tudi zvezdniki in drugi pomembneži.

Za ogled tekem v tako imenovani kraljevi loži veljajo posebna pravila oblačenja, in sicer morajo biti oblečeni svečano (obleka, suknjič, kravata ...), pri damah pa ni zaželeno, da nosijo klobuke, saj bi z njimi zastirale pogled tistim, ki sedijo nad njimi.

Letos so si tekme že ogledali sestra vojvodinje Cambriške Pippa, njen brat James Middleton in mati Carole Middleton, nekdanja teniška zvezdnica Billie Jean King, glasbenik Drake, nekdanji bokser Carl Froch, David Cameron, glasbenica Ellie Goulding in nogometaš Gerard Piqué.

Manjkal pa ni niti Alexis Ohanian, ki je v kraljevi loži stiskal pesti za svojo ženo Sereno Williams, s katero sta se pred kratkim razveselila prve hčerke.

Kljub veliki obiskanosti med celotnim turnirjem bodo vrhunec zadnje tekme turnirja, ko se bodo v finalu pomerili najboljši igralci in igralke tenisa na svetu.

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B.