Foto: Izjemno redka družinska idila - lev, levinja in njuni peterčki

Ponos češkega živalskega vrta

18. julij 2017 ob 14:17

V nekem češkem zasebnem živalskem vrtu so se pred slabima dvema mesecema razveselili izjemnega naraščaja: peterčkov belega leva.

Gre za izjemno redek pojav, saj se v enem leglu belega leva navadno skotijo največ štirje mladiči. Kot je pojasnil direktor omenjenega živalskega vrta Viktor Ambroz, gre za prvo leglo peterčkov v zgodovini čeških ali slovaških živalskih vrtov.

Levinja Tia in lev Aga sta mladičke dočakala pred 10 tedni, zdaj pa so jih v živalskem vrtu tudi uradno predstavili javnosti.

Čeprav beli levi sicer niso posebna podvrsta, ampak so "klasični" levi, ki jim primanjkuje pigmenta, so kljub vsemu nekakšna izjema, saj gre za dedno genetsko napako. Izvirajo iz Južne Afrike oz. tamajšnjih naravnih rezervatov Timbavati in Kruger National Park. V ujetništvu jih po vsem sveu živi nekaj 100, v naravi pa le 13.

