Foto: Japonski oblikovalci predstavljajo nove kolekcije

Teden mode v polnem teku

23. marec 2017 ob 10:17

Tokio - MMC RTV SLO

V japonski prestolnici se je začel teden mode, kjer modni oblikovalci predstavljajo nove kolekcije za prihodnjo sezono jeseni in zime.

Na tednu mode bo svoje kolekcije predstavilo 52 modnih znamk, oblikovalci pa so dejali, da navdih za oblačila lahko pride od kjer koli - od globokih razmišljanj do preproste, a udarne barve granatnega jabolka.

"Tematika prihodnje sezone bo predvsem nostalgija, ki ima tako elemente toplote kot osamljenosti," sta pojasnila Jusuke Muramacu in Ajumi Sekiguči, ki sta oblikovalca modne hiše Murral.

Čico Kisado so navdihnile stare portretne fotografije. "To so stvari, na katere med odraščanjem povsem pozabimo. Ob ustvarjanju sem veliko razmišljala o oblačilih, ki sem jih nosila, ko sem bila stara manj kot deset let."

Modna hiša 5-Knot je navdih za novo kolekcijo našla v "sočni aromi in neverjetni rdeči barvi granatnega jabolka."

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: Reuters