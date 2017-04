Foto: Jim Carrey v velikonočnem voščilu "zaraščen in postaran"

Težki časi za komika po smrti partnerke

19. april 2017 ob 08:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec Jim Carrey je oboževalce "šokiral" z velikonočnim selfijem, ki ga je objavil na omrežju Twitter, saj naj bi bil po mnenju mnogih neprepoznaven.

55-letni komik sicer že dolgo nosi dolge lase in košato brado, se pa je v letu in pol, odkar je njegova nekdanja partnerka, takrat 30-letna irska vizažistka Cathriona White, naredila samomor, držal bolj zase, saj ga njena mama in nekdanji mož tožita zaradi domnevne posredne krivde za Cathrionino smrt: trdita, da ji je omogočil dostop do zdravil na recept, ki jih je nato vzela v prevelikem odmerku.

Carrey je v omenjenem tvitu objavil fotografijo, na kateri pozira z zajčkom in korenčkom, pripisal pa je: "Srečno veliko noč ali judovsko veliko noč ali kar koli že vam daje topel in prijeten občutek." Mnogi izmed njegovih sledilcev so bili presenečeni nad njegovim videzom, saj naj bi bil videti veliko starejši kot takrat, ko se je nazadnje pojavil v javnosti.

Nekateri so ugibali, ali je Jim pod velikim stresom zaradi smrti nekdanje partnerke in sodnih zdrah, ki so sledile - med drugim ga je njena družina obtoževala, da jo je okužil z več vrstami spolnih bolezni -, a je že pred dvema letoma, ko sta bila še skupaj, nosil podobno brado in pričesko, tudi januarja letos, ko je predstavljal svojo novo serijo I'm Dying Up Here, ki bo premiero doživela junija, ni bil videti dosti drugače.

Pred Cathriono White je bil Carrey več let v razmerju z nekdanjo Playboyevo zajčico Jenny McCarthy, še prej pa je bil poročen z Lauren Holly, s katero sta se spoznala na snemanju Butca in butca - njun zakon je trajal manj kot eno leto.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq — Jim Carrey (@JimCarrey) April 15, 2017

A. K.