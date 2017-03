Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! John Goodman se je vidno razveselil nagrade. Foto: EPA Prijatelja za vedno - John Goodman in Jeff Bridges sta skupaj nastopala v filmu bratov Coen Veliki Lebowski. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: John Goodman kljub karizmi in vsestranskosti šele pri 64 do zvezde

Na Pločniku slavnih novo ime

11. marec 2017 ob 14:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Legendarni igralec John Goodman je šele pri 64 letih počaščen z zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu. Pripada mu zvezda št. 2.603.

Je vsestranski igralec z neverjetno karizmo, je zapisal filmski kritik Stephen Dalton. Nastopal je na Broadwayu in West Endu, občinstvo je osvojil kot Dan Conner v humoristični nanizanki o vsakdanjih težavah povprečne ameriške delavske družine Roseanne, za vlogo ljubečega očeta in moža je prejel kar sedem nominacij za emmyja, a nikoli ni laskave nagrade osvojil. Tako kot vse do zdaj ni prejel svoje zvezde.

Odkritje zvezde sovpada z izidom Johnovega najnovejšega filma Kong: Otok lobanj, tako da sta se slavnostnega odkritja udeležila tudi soigralca iz filma Tom Hiddlestone in Brie Larson, manjkali nista niti žena Annabeth in hčerka Molly.

Najbolj pa se je John razveselil navzočnosti še enega legendarnega igralca Jeffa Bridgesa. "Je dober igralec, dober človek. Zaznamoval je naš čas in postal legenda," je povedal Bridges o svojem velikem prijatelju. Dvojica je skupaj nastopala v filmu Veliki Lebowski režiserskega dvojca Coen. Film v letu izida 1998 v kinodvoranah ni zaslužil veliko, je pa sčasoma prerastel v mit (velja celo za "prvi kultni film dobe medmrežja"). Revija Entertainment Weekly ga je uvrstila med najduhovitejše filme zadnjih 25 let.

Goodman je sicer z bratoma Joelom in Ethanom Coenom posnel kar šest filmov.

Bitka s kilogrami dobljena

John je na dogodku v Hollywoodu blestel, navdušil pa je tudi s svojim zdravim videzom. Po letih in letih boja z odvečnimi kilogrami je, kot je videti po zadnjih fotografijah, našel zmagovalni recept.

V preteklosti je opustil alkohol, najel je trenerja Serene Williams, tako je leta 2011 v oddaji Davida Lettermana razkril, da mu je z novim režimom uspelo izgubiti 45 kilogramov. Dodatnih 45 kilogramov je izgubil lani. Kot je povedal v preteklosti, je tehtnica pokazala največ 180 kilogramov.

