Foto: Kaj nam bodo sanke, če pa imamo banjo!

V eno se morajo stlačiti najmanj trije

22. januar 2017 ob 12:19

Stoss - MMC RTV SLO

Švicarji so ta konec tedna priredili nenavadno tekmovanje - pomerili so se, kdo se bo hitreje pridričal po hribu navzdol. A ne po zadnjici ali na saneh, vrgli so se kar v kopalno kad.

Alpska smučarska vasica Stoos, ki je priljubljeno družinsko zimsko letovišče, leži 1300 metrov nad morjem v kantonu Schwyz ob Lucernskem jezeru in tam vsako leto priredijo dogodek, ki pritegne množice in izzove salve smeha.

Tekmovalci se morajo dirke namreč udeležiti z nevsakdanjim zimskim "prevoznim sredstvom" - po hribu se morajo namreč spustiti v kadi. In ne samo to, v njej se ne smejo udobno prevažati sami, saj pravila tekmovanja narekujejo, da se morajo v eni kadi peljati najmanj trije.

To pa je lažje reči kot storiti, zato se gledalci neizmerno zabavajo, ko gledajo tekmovalce, kako se poskušajo čim bolj funkcionalno nagnesti v svoje "vozilo".

Številni oblečejo tudi pisane kostume - od zapornikov, nun do plišastih živali, saj organizatorji vsakomur, ki pride v maski, podarijo dnevno smučasrko vozovnico.

Nekaj letošnjih utrinkov si lahko ogledate tudi v priloženi fotogaleriji!

T. H., foto: EPA