Foto: Kaj so zvezdniki nosili na Met Gala - "oskarjih vzhodne obale"

Modni dogodek leta

2. maj 2017 ob 12:44

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Dogodek Met Gala velja za modni vrhunec leta, saj se na kupu zbere več kot sto slavnih srečnežev, ki so prejeli vabila, ti pa si dajo duška z modnimi kreacijami, v katerih se sprehodijo po rdeči preprogi.

Kdor ne prejme vabila, mora odšteti okoli 30.000 dolarjev za vstopnico. Galadogodek, ki ga že več kot 20 let organizira urednica ameriške izdaje revije Vouge Anna Wintour, ima namreč dobrodelno noto, saj je namenjen zbiranju sredstev za Kostumski inštitut. In Met Gala, ki tradicionalno poteka v Metropolitanskem muzeju v New Yorku, inštitutu res prinese več milijonov dolarjev.

Vsako leto ima dogodek tudi rdečo nit oziroma temo. Letos so se želeli pokloniti legendarni, 74-letni japonski modni kreatorki Rei Kawakubo, ki velja za eno najbolj avantgardnih in vizionarskih oblikovalk, poroča CNN. Večer je potekal pod sloganom "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".

"Zmagovalki" Katy in Rihanna

V množici pevskih, igralskih in modnih imen sta bili na družbenih omrežjih najbolj omenjani Katy Perry v ekstravagantni rdeči tilasti kreaciji Johna Galliana z napisom "Witness" (Priča) čez oči, zato so nekateri ugibali, da bi to lahko bil naslov njenega novega albuma, ter Rihanna v "načičkani" obleki s pretiranimi naborki. Čeprav se je marsikomu zdelo, da sta zvezdnici šli čez mejo dobrega okusa, so se modni strokovnjaki strinjali, da sta prav onidve zadeli žebljico na glavico in počastili slog Kawakubove.

Med bolj fotografiranimi je bila noseča Serena Williams, ki je prvič javnosti pokazala zaobljeni trebušček, veliko pozornosti pa sta vzbudila tudi sveža zaljubljenca Jennifer Lopez in Alex Rodriguez. Mladi manekenski rod (beri: Bella Hadid in Kendall Jenner) ni razočaral z drznimi kreacijami in razkazovanjem kože.

Kdo je še prišel na Met Gala in kakšen videz je izbral, pa si oglejte v spodnji galeriji. Katera zvezdnica vam je bila s svojo podobo najbolj všeč?

A. P. J.