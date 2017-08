Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Carol Catan se že od leta 2012 preživlja kot morska deklica, pred tem je deset let delala v veterinarski ambulanti. Foto: Reuters Carol v prostem času obiskuje otroke v bolnišnicah in jim skuša s svojim obiskom vsaj nekoliko polepšati bivanje. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kako postati morska deklica?

Nenavaden tečaj obnorel Brazilke

12. avgust 2017 ob 11:24

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO, Reuters

Tečaji, kako postati morska deklica, so v Braziliji vse bolj popularni, ena od učiteljic je tudi Carol Catan, ki se je karieri veterinarke odpovedala leta 2012 in se popolnoma posvetila življenju morske deklice.

Carol se z vodenjem tečajev preživlja že zadnjih pet let, njeni tečaji pa so po zaslugi priljubljene brazilske telenovele A Forca do Querer, v kateri je glavni lik ženska, ki kot morska deklica nastopa v akvarijih, vse bolj obiskani. Carol pa ne služi denarja zgolj s poučevanjem, ampak tako kot protagonistka v telenoveli nastopa tudi v akvarijih, ki jo najemajo za popestritev programa, pogosto pa nastopa tudi na zabavah.

"Nad morskimi deklicami sem navdušena že od otroštva. Ko sem prvič videla fantazijski film Splash, v katerem je nastopala Daryl Hannah, sem se popolnoma zaljubila v njen rep," je pojasnila Carol, ki svoje veščine kot morska deklica izpopolnjuje vsak dan, saj več ur preživi v vodi.

Sa. J., Foto: Reuters