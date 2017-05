Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Chris Evans in vojvodinja Catherine med okušanjem njegovega češnjevega paradižnika. Foto: Reuters Obiskovalci si morajo vstopnice za ogled razstave zagotoviti vnaprej, vsako leto imajo na dogodku, ki poteka pet dni in se na njem vsako leto predstavijo največji in najboljši mojstri aranžiranja cvetja ta hip, več kot 150.000 gostov. Foto: Reuters "Angleška vrtnica", velika igralka Judi Dench. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kate z otrokoma vrtnari, kraljica pa je pekla, sta razkrili med cvetjem

Slavni obrazi na prestižnem cvetličarskem dogodku

23. maj 2017 ob 19:14

London - MMC RTV SLO

Na Otoku poteka slovita razstava rož Chelsea Flower Show, ki sta jo obiskali tudi kraljica Elizabeta II. in vojvodinja Catherine, slednja je Britance spet očarala s prav nič kraljevskim obnašanjem.

Najprej je opazovalce navdušila z izbiro obleke - dogodku primerno kakopak s cvetličnim potiskom - srednje dolžine zveneče francoske znamke Rocha. Med Katinim obiskom je bilo ogledu razstave pod okriljem Kraljeve hortikulturne družbe naklonjeno tudi sončno vreme, so poročali britanski mediji, ki so opazili še, da očitno poročno slavje njene mlajše sestre Pippe, ki je potekalo minuli konec tedna, Kate ni prav nič utrudilo.

Preberite in oglejte si še: "Skoraj kraljevska" poroka na Otoku, v zakon skočila Pippa Middleton

Tabloidi so se osredotočili na simpatičen pripetljaj, ko je vojvodinji radijski voditelj Chris Evans, ki ima v okviru razstave svojo "vrtno okuševalnico", ponudil češnjev paradižnik, ki je Kate padel na tla, a ga je hitro pobrala in brez oklevanja pojedla. Radijčev pridelek je pohvalila z besedami: "Odličen je in sladek." Ko sta kramljala v okviru njegove oddaje, pa je Evansu razkrila, da se je z otrokoma ravno dobro lotila vrtnarjenja, na domačem vrtu mlade družinice menda še posebej dobro uspevajo šparglji.

Kraljica z otroki rada pekla

Razstave se je skupaj s soprogom Philipom udeležila tudi 91-letna, a vitalna kraljica, ki je povedala, da je tisto jutro poslušala Evansovo oddajo v živo iz Chelseaja. Tudi ona je poklepetala z voditeljem in pohvalila njegov vrt, nekaj besed pa je izmenjala še z britansko televizijsko kuharsko legendo, 82-letno mojstrico pečenja in avtorico kuharskih knjig Mary Berry, ki ji je kraljica zaupala, da je, ko so bili otroci majhni, z veseljem spremljala njene oddaje in pekla dobrote, s Philipom pa je Berryjeva menda klepetala pretežno o zelenjavi, natančneje o kolerabi.

Poleg Catherine in kraljice so razstavo obiskali še drugi predstavniki kraljeve družine, tudi Elizabetini vnukinji princesi Beatrice in Eugenie; najprestižnejši cvetličarski dogodek na svetu si vsako leto pride ogledat veliko slavnih osebnosti, letos so bili med prvimi gosti Rupert Murdoch z ženo Jerry Hall in legendarna igralka Judi Dench.

Oglejte si nekaj utrinkov z razstave cvetja, ki vsako leto začrta svetovne smernice v tej panogi. Posamezno fotografijo povečajte s klikom.

A. K., foto: Reuters