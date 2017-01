Foto: Katera je pa tvoja najljubša klasika?

Poudarki Scenarist in urednik cikla oddaj je Daniel Celarec, režiser in montažer Jernej Kastelec, direktor fotografije in snemalec Marko Kočevar Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Kaj posluša Robert Friškovec? Foto: Marko Kočevar Svetlana Makarovič obvlada klavirske tipke. Foto: Marko Kočevar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cikel šestih oddaj o popularni klasični glasbi

17. januar 2017 ob 14:20,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Katera klasična mojstrovina je Pahorjeva najljubša? Kaj pomirja Iva Boscarola in katero simfonijo si najraje zavrti Tomo Križnar?

Glasba, ki jo človek posluša, zelo veliko pove o njegovi osebnosti in o njegovem značaju, zato bodo gledalci z vizualno razgibanimi oddajami lahko znane Slovence spoznali na prav poseben način. Tudi znane osebnosti imajo svoje najljubše klasične skladbe, vendar tega ne (iz)vemo, saj medije bolj zanimajo druge podrobnosti njihovega življenja.

Iz sveta znanih Slovencev so ustvarjalci oddaje izbrali šest zanimivih osebnosti različnih poklicev. V ciklu šestih oddaj Moj klasični hit bodo gledalci tako lahko spoznali glasbeni okus predsednika Boruta Pahorja, plavalca Darka Đurića, popotnika in humanitarnega delavca Toma Križnarja, zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca, pesnice, pisateljice, igralke in šansonjerke Svetlane Makarovič in inovatorskega poslovneža Iva Boscarola.

Predsednik Borut Pahor se je s klasično glasbo temeljito spoznal v študentskem obdobju, najbližje pa mu je popularna skladba enega od temeljnih skladateljev baročnega obdobja, ki velja

Tomo Križnar klasične glasbe sprva ni imel rad, v fakultetnem obdobju pa mu je njegov klasični hit pomagal, da je prebrodil ljubezenske težave, ko sta se z dekletom razšla. Upa, da se bodo mladi vrnili h klasični glasbi, ko bodo ugotovili, da jim nekaj manjka in da lahko pri klasičnih mojstrih najdejo navdih.

Ivo Boscarol je ljubitelj glasbe različnih zvrsti, s klasično glasbo se je bolj temeljito srečal v dijaških letih. Ko je služil vojaški rok, je bil zaradi svoje ljubezni do klasične glasbe celo zaprt vojaškem zaporu.

Svetlano Makarovič glasbo spremlja od otroških letih, v otroških letih se je učila igranja na klavir, po njenih besedah usodni trenutek pa je bil ko je bila na koncertu Dubravke Tomšič Srebotnjak, takrat je bila že zaljubljena v klasično glasbo.

Robert Friškovec se je s klasično glasbo prvič srečal v otroštvu. Tako, kot je odraščal, je njegovo sprejemanje klasične glasbe odraščalo z njim. Za svoj hit je izbral glasbo, ki ima zgodbo, ki se vsebinsko povezuje s poklicem, ki ga opravlja kot zaporniški duhovnik.

Darku Đuriću so blizu različne zvrsti glasbe, tudi klasična glasba. Najbolj se mu je vtisnila v spomin glasba, ki je močno povezana z novoletnim dnevom. Najbolj pomembno se mu zdi, da se s pomočjo glasbe lahko odmaknemo od vsakdanjih skrbi.

Prva v nizu šestih oddaj bo na sporedu nocoj ob 21.45, nato pa vsak torek, malo pred Odmevi na TV Slovenija.

