Foto: Katera lepotica bo prevzela krono mis Universe?

Na Filipinih se je začel 65. izbor za mis Universe

27. januar 2017 ob 19:41

Manila - MMC RTV SLO/Reuters

V Manili se je začelo tekmovanje za najlepšo v vesolju oziroma za mis Universe, Slovenijo pa na letošnjem izboru zastopa 24-letna Lucija Potočnik.

V četrtek se je v areni Mall of Asia zbralo ogromno ljudi, ki so si želeli v živo ogledati predizbor, na katerem se je več kot 86 predstavnic sodnikom predstavilo v kopalkah, večernih oblekah in narodnih nošah. "Čeprav se ne poznamo, imam občutek, da se je s tem izborom povezal ves svet," je dejala ena izmed gledalk Apple Natividad.

Slovenska predstavnica je na izboru nosila obleko iz svile in idrijske čipke, ki jo je posebej za tekmovanje oblikovala Stanka Blatnik, Lucija pa je pred odhodom na Filipine poudarila, da želi ohranjati realne cilje. "Osredotočam se na realne cilje in prepričana sem, da je prav vztrajnost ključ do našega uspeha. Želim si varno potovanje na čudovite Filipine in visoko uvrstitev na svetovnem izboru. Po vrnitvi pa me čaka zagovor magistrske naloge."

Iz predizbora se bo v veliki finale, ki bo potekal 30. januarja, uvrstilo 12 kandidatk, izmed katerih bo strokovna komisija izbrala najlepšo. Krono ima trenutno v lasti filipinska lepotica Pia Wurtzbach, ki jo bo v ponedeljek predala svoji naslednici.

Nekaj utrinkov predizbora si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: EPA