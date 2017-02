Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Trije najboljši trendi letošnje oskarjevske rdeče preproge: rdeča, kovinska in črna. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kdo je blestel in kdo zgrešil na oskarjevski rdeči preprogi?

Raznolikost barv, materialov in krojev

27. februar 2017 ob 12:07

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Od svetlikajočih se kreacij do elegance starega Hollywooda in drznosti novega - na letošnji rdeči preprogi pred podelitvijo oskarjev je bilo videti vsakega nekaj.

Na letošnji oskarjevski rdeči preprogi so prevladovale kovinske barve s svetlikajočimi se dodatki (Emma Stone, Nicole Kidman, Amy Adams, Dakota Johnson), nekaj zvezdnic je poseglo po pregovorno varni črni (Taraji P. Henson, Alicia Vikander, Salma Hayek, Kirsten Dunst), spet druge pa so odločili za drzno rdečo (Viola Davis, Ruth Negga) ali belo (Felicity Jones, Naomie Harris, Karlie Klos ...).

Modni poznavalci so se nekako strinjali, da so s svojo izbiro najbolj v polno zadele Viola Davis, Ruth Negga, Emma Stone, Nicole Kidman, Naomie Harris, Taraji P. Henson in še nekatere druge, najbolj pa so s svojo izbiro zgrešile Jessica Biel in Dakota Johnson, pravijo poznavalci.

Glede mnogih kreacij se mnenja razhajajo, a saj veste - vsake oči imajo svojega malarja. Katera kreacija pa je bila vam najbolj všeč?

T. K. B.