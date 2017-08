Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skok z razgledom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kdo je izvirnejši - skoki v Ženevsko jezero navdušili množico

Ocenjevali so več elementov

14. avgust 2017 ob 16:19

Montreux - MMC RTV SLO

Medtem ko so se v Kanalu pogumni z višine 17 metrov pognali v globino reke Soče, so se v Montreuxu v Švici pognali v globino Ženevskega jezera.

31 ljudi se je udeležilo vodnega tekmovanja na obali Ženevskega jezera, kjer so se ob pomoči obročev zavrteli in pognali v jezero. Pri tem je komisija delila točke za izvirnost in zapletenost skoka ter samo izvedbo. Skoki so navdušili vse zbrane.

Ženevsko jezero ima v teh dneh približno 25 stopinj Celzija, kar je nekoliko več kot jih ima Soča - 20 stopinj Celzija.

D. S.