Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poslikava bikov v Vietnamu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kdo najbolje poslika živega bika?

Festival bikov v Vietnamu

4. februar 2017 ob 10:56

Hanoj - MMC RTV SLO

V vietnamski provinci Ha Nam so se zbrali umetniki z vseh koncev države, ki so svoje čopiče namesto po slikarskem platnu vihteli po bikovi koži.

Poslikave teles so že nekaj običajnega v svetu, poslikave bikov pa so noviteta, ki v Vietnam pritegne na stotine (ne)naključnih obiskovalcev. Dogodek ima tekmovalno noto, posebna komisija si natančno ogleda vse poslikave in imenuje zmagovalce.

Modeli so mirno pozirali, kakšne umetnine so nastale, pa si lahko pogledate spodaj.

D. S.