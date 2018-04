Foto: Kdo se javi za hamburger s ptičjim pajkom?

V preteklosti ponujali tudi legvane in želve

18. april 2018 ob 08:18

Durham - MMC RTV SLO, Reuters

Neki lokal v Severni Karolini je v preteklosti že stregel legvane, kamele, pitone in želve, v okviru tokratnega "meseca eksotične kuhinje" pa ponuja hamburgerje s ptičjim pajkom.

A pozor, teh pajkov ne bo za vse, saj bodo v restavraciji Bull City Burger and Brewery v Durhamu z njimi "začinili" le 15 hamburgerjev. Lastnik lokala Seth Gross se je ideje, da bi strankam ponudil ptičje pajke, domislil med obiskom Kambodže, kjer te pajke skuhajo in jim nato dodajo sol in sladkor. "Menim, da je to odličen način, da ljudi poučim o kulinarični raznovrstnosti," je dejal.

V lokal bo dobil 15 pajkov, vzgojenih na posebni farmi. "Če vam uspe poskusiti tarantelo, morate imeti res srečo, kot bi zadeli na loteriji. Ljudi izbiramo z žrebom," je dodal Gross. "Zmagovalci" imajo nato natančno 48 ur časa, da pridejo in "poberejo" nagrado - in do zdaj so prišli še vsi.

Ena izmed teh, ki je zagrizla v pajka, je bila tudi 27-letna Američanka Kristin Barnaby, ki sebe opisuje kot arahnofoba, torej človeka, ki ga je strah pajkov. A fobiji je pogledala v oči, se usedla in pojedla hamburger s ptičjim pajkom. "Pojedla sem svoj strah. In pajek niti ni imel slabega okusa, spominjal me je na čips. Še bom poskusila kakšno nenavadno hrano," je dejala.

A. P. J.