Foto: Kendall Jenner po 15 letih "sklatila" Gisele z vrha najbolje plačanih makenek

Med deseterico prvič Ashley Graham

22. november 2017 ob 08:50

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Gisele Bundchen je na vrhu seznama najbolje plačanih manekenk na svetu kraljevala neverjetnih 15 let, letos pa je končno dobila naslednico - 22-letno Kendall Jenner, ki je v enem letu zaslužila 22 milijonov dolarjev.

Črnolasa Kendall, polsestra Kourtney, Kim in Khloe Kardashian iz razvpitega medijskega klana Kardashian, je skoraj enako vsoto zaslužila z modnimi revijami in objavami na družbenih medijih. Kendall ima namreč na Instagramu kar 84 milijonov sledilcev, zato velja za eno najvplivnejših zvezdnic iz sveta zabave. Čeprav šteje komaj 22 pomladi, se lahko že pohvali s svojo modno kolekcijo oblačil, postala pa je tudi obraz podjetij Adidas in Estee Lauder.

Čeprav se je brazilska lepotica Gisele Bundchen poslovila z modnih stez, zanimanje zanjo ni ugasnilo. Žena Toma Bradyja, zvezdnika ameriškega nogometa, je v obdobju med lanskim in letošnjim junijem zaslužila 17,5 milijona dolarjev, kar jo uvršča na drugo mesto najbolje plačanih manekenk na svetu. Zavidljiv dosežek, sploh, če vemo, da je Gisele s 37 leti že prava modna veteranka.

Na seznam Top 10, ki ga je pripravila revija Forbes, se je prvič, in to kar na tretje mesto, uvrstila Američanka Chrissy Teigen, ki je v 365 dneh zaslužila 13,5 milijona dolarjev. 31-letna Chrissy, žena pevca Johna Legenda, je podobno kot Kendall na družbenih omrežjih zelo dejavna.

Letošnja novost je tudi uvrstitev Ashley Graham na deseto mesto najbolje plačanih, saj je 30-letna Grahamova postala prva močnejša manekenka, ki ji je uspel za podvig. Zaslužila je 5,5 milijona dolarjev. Ashley je v svetu mode že 16 let, v tem času pa se je zapisala v zgodovino mode kot prva s konfekcijsko številko 44, ki je krasila naslovnico revije Sports Illustrated, poleg tega je tudi obraz modih hiš Dressbarn, H&M and Swimsuits For All.

Pri Forbesu so dodali, da je deseterica največjih zaslužkaric v modi skupaj v enem letu pred davčnimi odbitki zaslužila 109,5 milijona dolarjev.

Nekaj fotografij Kendall si oglejte v galeriji. Foto: EPA.

A. P. J.