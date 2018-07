Foto: Kitajci se zabavajo s sekslutkami z umetno inteligenco

Napihljiva Ančka za 6.300 evrov

29. julij 2018 ob 16:02

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

V času, ko si Kitajska prizadeva postati velesila v umetni inteligenci in vdelati to tehnologijo v vse vidike življenja, nekateri kitajski podjetniki osvojeno znanje prenašajo tudi v – napihljive sekslutke.

WMDOLL, eden največjih izdelovalcev "napihljivih Ančk", je konec leta 2016 dal na trg lutke, izdelane s pomočjo umetne inteligence (AI). Lutke so sposobne osnovnega pogovora in lahko premikajo oči, roke ter torze.

Kupci lahko svojo Ančko personalizirajo z izbiro njene višine, pričeske, barve oči in preostalih telesnih lastnosti.

Je pa res, da je umetna inteligenca pri teh lutkah še vedno zelo osnovnega tipa – kitajske Ančke denimo znajo odgovarjati na vprašanja, niso pa sposobne daljših pogovorov.

Stroka nezainteresirana za lutke

Lutka uporablja besednjak s povezavo na podatkovno bazo, ki jo omogoča kitajski tehnološki gigant Baidu.

Podjetje priznava, da je izboljševanje lutk težko opravilo, delno zato, ker strokovnjaki niso zainteresirani, da bi vložili kaj dosti energije v razvoj AI-tehnologije za spolne igračke.

"Jasno, da ne pričakujemo, da bi naše AI-lutke povsem približali človeški obliki, navsezadnje je res, da delamo zgolj spolne igračke," je za Reuters priznal Liu Ding, produktni vodja pri WMDOLL-u. "Jih bomo pa zagotovo še izboljšali z naprednejšo tehnologijo – denimo naravnejše premikanje udov in podobno."

Ciljajo na ameriški trg

Po podatkih WMDOLL-a so do zdaj prodali dobrih 20 AI-Ančk, ki stanejo od 10.000 do 50.000 juanov (1.260–6.300 evrov). Za primerjavo: navadnih napihljivih sekslutk prodajo okoli 20.000 letno.

Podjetje zdaj upa, da se bodo za njihove AI-Ančke ogreli kupci iz tujine, predvsem iz ZDA. Kar 80 odstotkov prodaje WMDOLL-a namreč predstavlja izvoz, od tega gre polovica lutk v ZDA.

K. S.