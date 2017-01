Foto: Kitzbühel, smučarska tekma z zvezdniško zasedbo v cilju

Smučarska meka za slavne obraze

21. januar 2017 ob 18:04

Innsbruck - MMC RTV SLO

Kitzbühel je vrhunec smučarske sezone s številnimi navijači, v ciljni areni Petelinjega grebena jih je danes po uradnih podatkih zbralo približno 50.000, med njimi tudi družbena smetana.

Prestižno zmago na najbolj zahtevni smukaški preizkušnji na 3312 metrov dolgi brutalni progi Streif, ko smukači od starta do cilja premagajo kar 860 metrov višinske razlike s skoki, dolgimi tudi več kot 50 metrov, je odnesel Italijan Dominik Paris, smukaški kralj Kitzbühela pa je v žep pospravil tudi denarni ček v višini 74.000 evrov.

Množica domačih navijačev v ciljni areni je sicer ostala nekoliko prikrajšana, saj je bil najboljši Avstrijec šele na osmem mestu.

Zanj in za njegove rojake na smučeh je stiskal pesti tudi avstrijski kancler Christian Kern s soprogo Eveline Steinberger-Kern, avstrijske barve med navijači so zastopali tudi filmski mišičnjak in nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger, domača legenda formule 1 Niki Lauda in Hansi Hinterseer, nekdanji odlični smučar, ki je zajadral v pevske vode.

Pesti je v ciljni areni prav tako stiskala nekdanja nemška plavalka Franziska van Almsick, z Laudo je tja prišel tudi prvi mož formule 1 Bernie Ecclestone.

Vsi v Kitzbühel

Tekma v Kitzbühel sicer velja za "preprosto moraš biti tam" dogodek, zato vrhunec svetovnega pokala obiščejo številni znani obrazi in nekdanji smučarji.

Letos med drugim avstrijska asa Stephan Eberharter in Fritz Strobl ter Američana Daron Rahlves in Bode Miller, ki je priložnost izkoristil za to, da je na novinarski konferenci razglasil, da še ne bo dokončno odložil smuči v kot. Vrnitev je mogoča, je dejal ob robu tekem, časovnega okvirja za ta korak pa sicer ni določil.

T. H.