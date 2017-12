Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Med najbolj priljubljenimi je jamajški atletski zvezdnik Usain Bolt. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Kjer se Hollywood sreča z Bollywoodom - nova atrakcija v New Delhiju

Znani obrazi iz sveta športa, glasbe, zgodovine, politike ...

5. december 2017 ob 15:43

Ne Delhi - MMC RTV SLO

Svetovno znani muzej voščenih lutk je v indijski prestolnici odprl novo podružnico, kjer si lahko obiskovalci od blizu ogledajo tako hollywoodske kot bollywoodske zvezde.

Avstralska igralka Nicole Kidman, ameriška igralka Marilyn Monroe, portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo, jamajški atlet Usain Bolt, zvezda resničnostnih šovov Kim Kardashian so le nekatere izmed zvezd, ki so našle svoj prostor v muzeju.

Med več kot 50 lutkami pa so posebno pozornost namenili indijskim zvezdam, kot so premier Narendra Modi - ta je osebno sodeloval pri nastajanju lutke, umetnike je povabil k sebi na dom, da bi bi se čim bolj približali njegovi podobi - politik in borec za neodvisnost Mahatma Gandi, atlet Milka Sing, igralec Salman Kan ...

To je 23. muzej Madame Tussauds po svetu, imajo ga že v Londonu, Washingtonu, New Yorku, Amsterdamu, Berlinu, Tokiu ...

D. S.