Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Letos je bil velik poudarek na detajlih. Foto: Jure Makovec Na modni brvi so predstavili najrazličnejše barvne kombinacije. Foto: Jure Makovec Sorodne novice Foto: Iz ljubljanskega podzemlja na ulice - kreacije slovenskih in tujih modnih oblikovalcev Dodaj v

Foto: Končan še en ljubljanski teden mode

Poročilo tretjega in četrtega dne

10. november 2017 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

30 modnih oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Madžarske je v Ljubljani predstavilo svoje nove kolekcije, in to v samem podzemlju.

Ljubljanski teden mode tokrat poteka v novoodprtem delu garažne hiše Kozolec. "Smisel Ljubljanskega tedna mode ostaja ta, da je tukaj zaradi mode, ki jo želimo po najhitrejši poti spraviti na ulice. Zelo pomembno nam je tudi povezovanje znotraj regije in tako so se že prvi dan na modni brvi predstavili prvi štirje modni oblikovalci iz Srbije in Hrvaške," so poudarili organizatorji LJFW-ja.

Sklepna dva dneva, sreda in četrtek, sta bila tako v znamenju že uveljavljenih modnih oblikovalcev kot tudi študentov vseh treh letnikov fakultete za dizajn.

V sredo in četrtek so se predstavili: Celeni, Maison Marwuise, Pentlja tsk - Mala črna obleka, Tu Tu Hats, Boško Jakovljević, Lukabu, Petja Zorec, Nika Ravnik, Things I Miss, Ludus, Maja Štamol, Selma Starfinger, Janja Videc in Kaftan Studio.

Mala črna obleka je bilo ime letošnjega posebnega natečaja, s katerim so želeli odpreti vrata novim oblikovalskim imenom. Najboljši med prijavljenimi po izboru strokovne komisije so se predstavili s svojimi interpretacijami male črne obleke - med njimi bo komisija naredila dodatno selekcijo in nekatere uvrstila v prodajo.

Več utrinkov si lahko ogledate spodaj.

P. B.