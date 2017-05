Foto: Korejci praznujejo "dan zrelosti"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dekle v tradicionalni korejski noši hanbok Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Praznik prehoda otrok med odrasle

15. maj 2017 ob 14:32

Seul - MMC RTV SLO

Tretji ponedeljek v maju v Južni Koreji praznujejo t. i. "dan zrelosti", ki zaznamuje prehod otrok med odrasle. Ob tem dnevu se praznuje pridobitev pravic, ki pa nastopijo skupaj z dolžnostmi, ki jih prinaša samostojno življenje.

Dan zrelosti je običaj, ki so ga Korejci začeli gojiti že v dobi pred dinastijo Korjo (Goryeo, 918–1392), vendar je s časom skorajda izginila. V zadnjih desetletjih poskušajo izročilo vnovič oživiti in letos se v Seulu tako odvija že 45. praznovanje ob dnevu zrelosti.

Po starem običaju so pri praznovanju sodelovali mladi med petnajstim in dvajsetim letom starosti, danes pa se obreda udeležijo fantje in dekleta, ki bodo v tekočem letu dopolnili dvajset let. Oboji se za to priložnost ogrnejo v živobarvno korejsko nošo hanbok, fantje pa si nadenejo še gat, črno tradicionalno korejsko pokrivalo iz bambusa in konjske dlake. Zanimive so tudi pričeske deklet, ki si lase spnejo z umetelno oblikovano lasnico, imenovano binyeo. Ob vstopu v odraslost vsi prejmejo tri darila: cvetje, parfum in poljub.

Podobne obrede ob prehodu v odraslost poznajo na različnih koncih sveta, najstarejšega pa naj bi imeli Japonci, kjer so prva praznovanja priredili že kmalu po letu 700.

Sicer se v Južni Koreji za polnoletne štejejo državljani, starejši od 19 let. Takrat jim pripada volilna pravica, prav tako pa se s to starostjo lahko poročajo, opravljajo vozniški izpit in kupujejo alkoholne in tobačne izdelke.

