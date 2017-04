Foto: Kotaljenje pirhov po trati Bele hiše in pozabljivi predsednik Trump

Žena ga je morala dregniti med predvajanjem himne

17. april 2017 ob 21:30

Washington - MMC RTV SLO/STA

Donald in Melania Trump sta gostila tradicionalno velikonočno prireditev za otroke, ki po trati Bele hiše tekmujejo v kotaljenju pirhov. Tradicija je stara skoraj 140 let, povabljenih pa je kar več kot 20.000 ljudi.

Ameriški predsedniki ob velikonočnih praznikih povabijo otroke na tekmovanje in zabavo pred Belo hišo, kjer jih čakajo darila, velikonočni zajček in drugo razvedrilo.

Trump je v pozdravnem nagovoru dejal, da bo Amerika postala močnejša, večja in boljša kot kadar koli. "Smo na pravi poti. Vidite, kaj se dogaja, smo na pravi poti," je dejal in dodal, da je žena trdo delala za uspešno organizacijo prireditve. Goste je nato pozdravila še prva dama, ki je izrazila upanje, da se bodo vsi imeli lepo, in se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, posebej vojakom in njihovim družinam.

Predsedniški par se je nato pomešal med otroke, Melania je prebirala otroške pravljice, njen mož pa je pomagal izdelovati velikonočne voščilnice, nato pa v roke prijel piščalko in prevzel vlogo sodnika v tekmi kotaljenja pirhov.

Opomnik žene

Začetek prireditve pa je zaznamoval tudi predsednikov spodrsljaj, ki je bliskovito zaokrožil po spletu. Med predvajanjem ameriške himne sta Melania in sin Barron položila roko na srce, Donald pa je to storil šele po tem, ko ga je njegova žena dregnila in ga spomnila na protokol, kar pa so seveda ujele tudi kamere.

Melaniin opomnik si lahko ogledate v priloženem videu, na fotografijah pa so zbrani utrinki velikonočne prireditve v Beli hiši.

T. H., foto: EPA in Reuters