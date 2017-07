Foto: Kraljevska loža v Wimbledonu tudi letos polna znanih obrazov

Znani obrazi uživajo v tenisu

10. julij 2017 ob 12:57

Wimbledon - MMC RTV SLO

Ena izmed tradicij znanega teniškega turnirja v Wimbledonu je tudi kraljevska loža na tribunah osrednjega igrišča. Tam si vsako leto tekme ogledajo zvezdniki in drugi pomembneži.

Za ogled tekme v kraljevski loži se morajo gostje slovesno obleči (obleka, suknjič, kravata ...), za dame pa je zaželeno, da klobuke pustijo doma, saj bi s tem zastirale pogled tistim, ki sedijo nad njimi.

Letos so organizatorji skozi prste pogledali Andyju Murrayju, ki je pred dnevi s svojo pojavo v kraljevski loži presenetil vse zbrane, oblečen pa je bil v športna oblačila. Tudi letos pa sta v loži zanj glasno navijali njegova žena Kim Sears in njegova mati Judy Murray.

Letošnje tekme so si že ogledali tudi znani obrazi, kot so denimo David Beckham, Stephen Fry in Anna Wintour, manjkali pa niso niti predstavniki britanske kraljeve družine - med drugim tudi vojvodinja Cambriška ter preostanek družine Middleton - Pippa, James, Carole in Michael.

Čeprav je turnir ves čas zelo dobro obiskan, bo vrhunec zadnji konec tedna turnirja, ko se bodo v finalu pomerili najboljši igralci in igralke tenisa na svetu.

Več si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: Reuters