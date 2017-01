Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kraljica Elizabeta II. se je danes zjutraj z možem odpravila k maši. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kraljica Elizabeta II. čila in zdrava, privrženci so se oddahnili

Prvič v javnosti po dolgem času

8. januar 2017 ob 13:12

London - MMC RTV SLO

Privrženci britanske kraljeve družine si lahko nekoliko oddahnejo, saj si je kraljica Elizabeta II. opomogla.

Spomnimo, novica, da kraljice ne bo na božično mašo, s čimer je prekinila skoraj 30 let trajajočo tradicijo, je zaskrbela mnoge.

Britanski dvor je takrat sporočil, da gre za hud prehlad, a številni so bili zaskrbljeni, da je morebiti kaj hujšega. Vse skupaj je celo pripeljalo do spletne potegavščine o njeni smrti, a so jo iz palače hitro zanikali in dodali, da kraljica že okreva in se počuti bolje.

Da se je pozdravila, je pokazala danes, ko se je z možem princem Phillipom odpravila k maši v cerkev Marije Magdalene v Sandringhamu na vzhodu Anglije.

Kraljica in princ sta zaradi prehlada (težave s prehladom je imel tudi princ) prestavila pot v podeželsko rezidenco v Sandringhamu in tja nista odpotovala z vlakom, ampak ju je tja prepeljal helikopter.

