Foto: Kraljičino praznovanje letos v senci nedavnih tragedij

Elizabeta presenetila s sporočilom javnosti

17. junij 2017 ob 13:51,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 14:45

London - MMC RTV SLO/Reuters

Druga (ali tretja) sobota v juniju je na Otoku načeloma vesel dan, saj ta dan kraljica Elizabeta praznuje svoj rojstni dan, ki ga ima sicer 21. aprila. A letos je zaradi nedavnih tragedij ozračje precej manj praznično.

Po nedavnih terorističnih napadih v Manchestru in Londonu ter požaru stolpnice v prestolnici kraljica ugotavlja, da časi niso ravno primerni za praznovanje.

Ob tradicionalnem praznovanju kraljičinega rojstnega dne in paradi, poimenovani Trooping of Colour, ko vojaške sile paradirajo njej v čast, so tako iz Buckinghamske palače poslali njeno sporočilo rojakom, v katerem je med drugim zapisala: "Danes je tradicionalno dan praznovanja. A letos je težko ubežati zelo resnemu vzdušju v državi."

Presunjena ob pripravljenosti ljudi, da pomagajo

Spomnila je na niz nedavnih tragedij, ki so odmevale po državi, in priznala, da jo je ob obisku Manchestra in Londona presunilo to, kako hitro so ljudje po državi ponudili pomoč in podporo tistim v stiski. "Postavljeno pred izziv se je Združeno kraljestvo odločeno spopadlo s stisko. Čeprav združeni v žalosti, pa smo obenem tudi odločeni, da bomo brez strahu podprli tiste, ki si morajo znova zgraditi življenje, ki ga je tako grozljivo prizadela izguba," je še zapisala kraljica.

Pozneje se je v družbi moža, vojvode Edinburškega, v kočiji popeljala po središču Londona in pozdravila tako čete, postrojene njej v čast, kot druge zbrane. Ob koncu slovesnosti se je kraljeva družina tradicionalno zbrala na balkonu Buckinghamske palače in ob preletu letal kraljevih zračnih sil pozdravila podanike.



Elizabeta II. se je sicer rodila 21. aprila - letos je praznovala 91 let -, a uradno slavje je rezervirano za drugo (ali, kot letos tretjo) soboto v juniju.

T. K. B.