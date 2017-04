Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nov modni dogodek v prestolnici se je začel s predstavitvijo kreacij Petra Movrina. Foto: Arhiv organizatorja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Kreacije Petra Movrina kot uvod v nov teden mode

Začel se je Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana

5. april 2017 ob 16:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljana ostaja zbirališče ljubiteljev mode. Štiri dni po Ljubljanskem tednu mode na gradu so se modni navdušenci zbrali na Gospodarskem razstavišču.

Peter Movrin, IVANMAN in Natasa Persuh so s svojimi kreacijami razvneli občinstvo in potrdili svoj modni primat. S tem pa tudi zastavili smer aprilske izdaje licenčnega tedna mode Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana.



Teden mode se nadaljuje z revijami oblikovalcev Young @ Squat, Julija Kaja Hrovat, prejemnice lanske nagrade Mercedes-Benz Fashion Award Milice Vukadinović, SUSNYARA, Draž, SOFIA NOGARD, Attelier Terra Urbana, AKULTURA.

K. K., foto: MBFWLJ