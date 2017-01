Foto: Krona vinske kraljice v rokah pevke Maje Žibert

Okronali 21. vinsko kraljico

14. januar 2017 ob 09:51

Radenci - MMC RTV SLO

23-letna Maja Žibert iz Šentruperta je postala 21. vinska kraljica. Od jubilejne 20. krone se je z nagovorom poslovila Sara Stadler.

Nova vinska kraljica je po izobrazbi diplomantka turizma. Trenutno obiskuje drugi letnik magistrskega študija turizma na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah, je pa tudi prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru.

Hkrati je članica več društev, turističnih, kulturnih in prostovoljnih skupin, večkratna prostovoljka na mednarodnih prostovoljskih misijah ter aktivna pevka v vse bolj prepoznavni vokalni skupini Lilith.

Žibertova je krono prejela iz rok ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana ob pomoči predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca in pokroviteljev izbora. Osrednja naloga nove vinske kraljice je združevanje slovenske vinorodne dežele ter predstavljati slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino doma in v svetu.

Nekaj utrinkov s podelitve si lahko pogledate spodaj.

K. K.