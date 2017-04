Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najbolj zveneča imena letošnje Coachelle, ki bo potekala med 14. in 16. ter 21. in 23. aprilom, so poleg Lady Gage še Radiohead, Kendrick Lamar, pa The xx, Empire of the Sun, Justice, New Order ... Foto: Reuters Repertoar: - Intro

- Scheiße

- LoveGame

- John Wayne

- Just Dance

- Born This Way

- Venus

- A-Yo

- Sexxx Dreams

- Telephone

- Alejandro

Play Video

- Teeth

- The Cure

- The Edge of Glory

- Speechless

- Yoü and I

- Million Reasons

- Applause

-----------------

- Poker Face

- Bad Romance Po njenem nastopu med odmorom Super Bowla so se tuji mediji razpisali, da naj bi njena odrska ekstravaganca stala kar 10 milijonov dolarjev. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Začetek festivala Coachella v znamenju tehničnih težav Coachella: namesto Beyonce bo "vskočila" Lady Gaga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Lady Gaga prestala preizkus na Coachelli in se zapisala v zgodovino

Glasbenica predstavila novo skladbo

16. april 2017 ob 16:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Obkrožena s plesalci in oborožena z največjimi uspešnicami se je Lady Gaga zapisala v zgodovino festivala Coachella. Po desetih letih je namreč na najprestižnejšem odru znova nastopila soloizvajalka.

31-letna Newyorčanka je na festivalu v kalifornijskem puščavskem mestecu Indio nedaleč od Palm Springsa nastopila namesto Beyoncé, ki je morala nastop zaradi nosečnosti odpovedati.

Beyoncé se v času festivala mudi skupaj s svojim soprogom Jay-Z-jem na Bora Bori.

Organizatorjem je bilo po poročanju revije Billboard najpomembneje, da dobijo žensko zamenjavo, saj je bila islandska glasbenica Björk leta 2007 zadnja, ki je reševala ženske kvote na osrednjem odru festivala.

Lady Gaga je za zbrane pripravila plesno-glasbeni spektakel, kjer je pokazala prav vse svoje adute: s plesalci je odplesala zapletene koreografije, akustični del koncerta zaigrala na klavirju in pokazala svoje spretnosti na električni kitari. Ob tem pa je treba poudariti še njen suvereni pevski nastop.

Njen repertoar je obsegal 20 skladb. "Ljudje so me ves čas spraševali, ali sem kaj živčna, ker bom nastopila ob pol polnoči, in sem jim samo odvrnila, da vsekakor ne, ker to pomeni, da bom nastopila pred vsemi težkokategorniki na Coachelli," je zbrane nagovorila Gaga.

V njenem repertoarju so se znašle do zdaj najbolj izpostavljene skladbe z zadnjega albuma Joanne, med njimi skladbe John Wayne, A-Yo, Million Reasons (v EDM-različici) ter največje uspešnice, kot so Just Dance, Born This Way, Telephone, Alejandro, Edge of Glory (v akustični različici), Yoü and I, Applause (v karaoke izvedbi), Poker Face in Bad Romance.

Minilo ni niti brez Beyoncé, saj je med skladbo Telephone (ki sta jo zvezdnici posneli skupaj) iz zvočnikov odmeval njen glas, Gaga pa je ob tem le poplesavala. Med svojimi nagovori je večkrat poudarila, da ji največ na tem svetu pomeni podpora oboževalcev. Priznala je tudi, da se je zadnje čase mudila v studiu in premierno predstavila prvi sad dela - skladbo v ritmu dancehalla - The Cure.

Z uspešno zaključenim nastopom na Coachelli je Lady Gaga še en korak bliže k temu, da postane izvajalka, ki je pustila največji pečat v letu 2017. Za njo je uspešno izveden nastop med polčasom Super Bowla, pred njo pa razprodani stadioni, na katere se odpravlja v sklopu svetovne turneje.

K. K.