Foto: Lagerfeldove boginje predstavile nove smernice

Lagerfelda navdihnila Grčija

3. maj 2017 ob 20:03

Pariz - MMC RTV SLO

Francoska modna hiša Chanel je v Parizu predstavila kolekcijo, za katero je modni oblikovalec Karl Lagerfeld našel navdih v antični Grčiji.

V pariškem Grand Palaisu so uprizorili Grčijo v malem, manekenke so se sprehajale med mogočnimi stebri in ruševinami.

Sproščena kolekcija oblačil Cruise, v katerih se bodo dame sprehajale po rivieri in na križarjenju, vključuje obleke na eno ramo, bele obleke, potiskane z valovi, obleke v koralnih in modrih barvah, gotovo pa bodo zelo iskani gladiatorski sandali in zlati dodatki ...



Fotoutrinke z revije si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: Reuters