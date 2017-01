Foto: Ledeni vrtiljak na Balatonu, ki ga je prečkalo na stotine ljudi

Zabava na zamrznjenem "madžarskem morju"

29. januar 2017 ob 20:23

Budimpešta - MMC RTV SLO

Mraz je v led okoval tudi največje jezero v srednji Evropi - Blatno jezero oziroma Balaton, kot mu pravijo Madžari, ki so ga zato s pridom izkoristili kot poligon za zimsko zabavo.

Velikansko navdušenje je požel ledeni vrtiljak, na katerem se zdaj veselo vrtijo stari in mladi. V ledeno ploskev so izrezali velikanski krog in ob obodu odstranili led, da se lahko okrogla plošča ob pomoči propelerja in motorja čolna lahko vrti, medtem ko tam stojijo ljudje.

Več kot tisoč ljudi pa se je udeležilo organiziranega prečkanja zamrznjenega jezera. V gosjem redu so premagovali petkilomtersko pot od Badacsonyjem na severni in Fonyodom na južni obali. Nekateri peš, drugi na drsalkah, predvsem najmlajši pa so se pustili udobno na sankah vleči na drugo stran.

Nekaj utrinkov z Blatnega jezera si lahko ogledate spodaj!

T. H.