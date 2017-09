Foto: Od Claudie do Naomi - legendarne supermanekenke iz 90. let spet na kupu

Spominsko modno revijo za velikana Giannija Versaceja so odprle današnje zvezdnice modnih brvi, a nazadnje so jih povsem zasenčile njihove legendarne kolegice.

Modno revijo v okviru milanskega tedna mode, ki jo je ob 20. obletnici bratove smrti pripravila Donatella Versace, so odprle 21-letna Kendall Jenner ter sestri Hadid, 20-letna Bella in 22-letna Gigi.

Oblikovalka je pojasnila, da so barviti vzorci, za katere je navdih našla v umetniškem gibanju pop art poklon Gianniju, ki je bil "tako poln življenja", tovrstvni vzorci pa odlično ponazorijo ta njegov duh.

Mlade manekenke so s predstavitvijo nove kolekcije za pomlad/poletje 2018 sicer navdušile, toda prava poslastica je gledalce čakala ob koncu.

Supermanekenski deja vu

Na modno brv so namreč stopile ženske, ki so krojile zgodovino manekenstva. Huronski aplav se je razlegel po dvorani, ko so elegantno zakorakale 47-letni Claudia Schiffer in Naomi Campbell, leto dni starejša Helen Christensen, 49-letna Carla Bruni in 51-letna Cindy Crawford ter pokazale svoje še vedno zavidanja vredne postave.

Čustven trenutek je bil to tudi zanje, saj so se vrnile v preteklost in podoživele, kako so v 90. letih tako korakale ob boku Giannija Versaceja, ki je bil leta 1997 ustreljen na stopnicah svoje graščine v Miamiju. Tokrat pa so stopile k njegovi sestri in se ganjeno poklonile modnemu velikanu, v odzivu pa nato izrazile hvaležnost, da so po vseh teh letih spet skupaj.

"Bilo je kot nekoč. Še vedno so se hihitale in se prerivale, katera bo stala na sredini," je povedala Donatella.

